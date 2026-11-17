La relación de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín atravesaría una presunta crisis. Si bien ambos continúan mostrándose juntos en las redes sociales y no existe una confirmación de separación, Yanina Latorre reveló en Sálvese Quien Pueda (América TV) que la pareja estaría atravesando una etapa de desgaste. Según explicó, el vínculo estaría marcado por algunas dificultades familiares y diferencias en torno a la exposición mediática.

Aseguran que Benjamín Vicuña y Anita Espsandin estarían en crisis

Según explicó la conductora en el ciclo de espectáculos, Anita Espasandin está muy feliz con esta relación, ya que estar con el actor era un sueño para ella. Sin embargo, el contexto familiar que atraviesa Benjamín Vicuña, especialmente por los conflictos vinculados a sus hijos, comenzaría a pasarle factura a la pareja. "Él está muy aferrado a ella, pero ya los vieron peleando varias veces en público", contó Yanina Latorre, al describir el escenario que le hicieron llegar. En ese sentido, señaló que el entusiasmo de los primeros tiempos habría comenzado a dar paso a una convivencia con discusiones y desencuentros.

Anita Espasandin junto a Benjamín Vicuña | Instagram

De acuerdo con la información que recibió la periodista, la empresaria lo acompaña y lo sostiene, pero estaría algo cansada de una situación que "podría extenderse en el tiempo" -en referencia a los conflictos del artista con la China Suárez y sus hijos Amancio y Magnolia-. Otro de los puntos de conflicto tendría que ver con la exposición pública. Según reveló la presentadora contó que al actor chileno no le gustaría demasiado que su pareja haya comenzado a desarrollar una faceta de influencer desde que se hizo conocida por su relación con él y la faceta emprendedora que comenzó con su centro de estética.

"Él no quería tener una novia expuesta", sostuvo, quien vinculó esa postura con las experiencias mediáticas que el actor tuvo en sus relaciones anteriores, en especial con Pampita y la actual novia de Mauro Icardi. Finalmente, también hizo referencia a una actitud que se repetiría cada vez que aparecen versiones de crisis: Anita publica rápidamente una foto junto a Vicuña para mostrar que siguen juntos y contrarrestar los rumores. No obstante, al ser consultado por el cronista de SQP, el intérprete desmintió estas versiones y largó una escueta frase: “Estamos bien”.

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña de vacaciones | Instagram

La palabra de Benjamín Vicuña sobre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara

En paralelo a las versiones sobre su presente sentimental, Benjamín Vicuña fue consultado por el conflicto mediático que involucra a la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, luego de que su nombre apareciera en algunas historias de Instagram de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe). El actor evitó profundizar sobre el tema y fue contundente al marcar distancia de la disputa entre los adultos.

"Yo no tengo nada que ver con eso. Son historias de adultos. A mí solo me involucra lo que tiene que ver con los niños", expresó. Cuando le preguntaron si le preocupaba que los menores quedaran involucrados en los conflictos, insistió en su postura: "No nos corresponde a nadie seguir involucrando menores. Así que dejemos esto hasta acá".

De esta manera, Benjamín Vicuña eligió no alimentar la polémica y volvió a poner el foco en la protección de los chicos. Mientras continúa con sus compromisos laborales entre España y Argentina, el actor mantiene el perfil bajo frente a las versiones sobre su vida privada. Sin embargo, las declaraciones de Yanina Latorre instalaron interrogantes sobre el presente de su relación con Anita Espasandin y sobre cuánto podrá sostener la pareja las dificultades que hoy atraviesa.