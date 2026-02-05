Marley junto a sus hijos, Mirko y Milenka en Pinamar

Marley dice que los veranos más felices de su infancia fueron en Pinamar, algo que quiere inculcarle también a sus hijos Mirko (8) y Millenka (14 meses). Otra vez instalado en la ciudad, allí todo es alegría y juegos para la familia.

“En esta casa jamás hay silencio... Siempre está llena de gente que grita, canta y es feliz. Nosotros la pasamos genial en Pinamar. Es nuestro refugio. Vamos a la playa, jugamos en la arena y barrenamos olas con Mirko. Desconectamos de todo y nos divertimos mucho los tres juntos. Yo estoy más relajado...sí acá hasta duermo más que en Buenos Aires", aseguró el conductor a CARAS.

Marley contó cómo son sus vacaciones junto a sus hijos, Mirko y Milenka.

Luego de un año muy cargado de trabajo, como ya es tradición, la familia se instaló cerca del mar.“Yo trabajo desde los 18... son ya 36 años y el resultado es que la gente me conoce hasta en Corea del Sur. Pero hay un momento en el que uno debe parar, desconectar un poco y disfrutar del amor de su familia. Para Milenka fue todo nuevo y maravilloso. Ya que conoció el mar y hasta se animó a dar sus primeros pasitos.”, afirmó Marley, quien tiene casi 6 millones de seguidores en sus redes.

El conductor contó porque elige Pinamar para descansar con sus pequeños y reveló detalles de sus personalidades.

Con emoción, Marley reveló cuál fue la primera palabra que pronunció su hija Milenka, de 14 meses. "Mirko ya está más independiente y Milenka, que transita una etapa en la que quiere siempre estar conmigo, ahora empezó a hablar... Su primera palabra fue “hola” y saludaba a todo el que cruzábamos con su manito. Pero, gracias a Dios (risas) la segunda fue “papá” y ahora también hace diferentes sonidos. ¡Fue una gran sorpresa para todos y una inmensa felicidad!”, reconoció el conductor con orgullo.

Marley reveló que Milenka ya dice “papá” y canta todo el día.

Cómo es la rutina familiar que elige Marley en vacaciones.

“¡Menos mal que los dos comen súper bien y les encantan las pastas! Porque Milenka ya puede comer de todo y tiene muy buen apetito. Salvo, obviamente, carne picada. En vacaciones todo es más laxo. No hay horarios, rutinas ni comidas tan exigentes. Porque ya durante el año Mirko tiene doble escolaridad y, entonces, todo se vuelve más estricto...", admitió el conductor.

"Estoy muy tranquilo porque ahora Mirko ya tiene su compañera de por vida con Milenka", confesó el conductor.

Cuál es la decisión que tomó Marley para con Mirko, tras la llegada de Milenka. Para reforzar el vínculo que los une y desterrar todo tipo de celos, el conductor se tomará una semana a solas con su hijo. Ya que, de Pinamar, previo paso por Buenos Aires, viajarán a Aspen a retomar sus clases de esquí.

“Las vacaciones y el tiempo que paso con mis hijos me energizan. Ellos me dan fuerzas, ganas, amor, felicidad... Yo siempre soñé con tener una familia", concluye Marley, que a su regreso terminará de ajustar el programa de juegos que le propusieron para este año en Telefe.

Y, ya sobre mitad de año, Marley se instalará en Estados Unidos para realizar toda la especial cobertura del Mundial de fútbol, además de continuar con el streaming en Luzu.

Texto: Gaby Balzaretti.

Agradecimientos: Mimo.

Asesora de imagen Romanella Chiodi.