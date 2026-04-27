La furia de Sabrina Rojas por las críticas de un video con su hijo: “Preocúpense por ustedes”

Tras los rumores y confirmaciones de romance con José Chatruc, Sabrina Rojas volvió a estar en la mirada mediática, esta vez con fuertes críticas hacia ella. La modelo es una de las más queridas por los fanáticos de la televisión, gracias a su presencia en diversos programas de televisión y por su rol de conductora. Sin embargo, en los últimos días, quiso mostrar la intimidad de su hogar y la complicidad con sus hijos, en un video que generó fuertes comentarios. Ella salió furiosa en contra de los dichos y se defendió frente a la crianza que le da a los menores.

Sabrina Rojas y sus hijos

El video en el auto de Sabrina Rojas y su hijo, Fausto que generó polémicas

Sabrina Rojas no duda en vivir los mejores momentos con sus hijos, Fausto y Esperanza Castro, producto de su relación con Luciano Castro. Durante todas las malas semanas del actor, ella se encargó de protegerlos y darles diversión para alejarlos de la mediatización del asunto. Sin embargo, en las últimas horas, los puso en las críticas de los usuarios de las redes sociales, tras haber compartido un video de ellos en el auto.

El domingo 26 de abril, por la noche, ella compartió el regreso a su casa, caracterizado por las risas, la música y la compañía de sus hijos. En el clip que publicó en sus historias de Instagram, aparece ella manejando y Fausto, el menor, a su lado. Ambos cantan y bailan al ritmo de la música, y ella escribió emocionada: "Volviendo a casa. Así siempre, mis compañeros en esta vida. (Qué suerte tengo)". Sin embargo, un video íntimo que debió haber sido tierno, provocó el enojo de muchos y las críticas a su alrededor.

La tajante respuesta y el enojo de Sabrina Rojas por las críticas

Sabrina Rojas se vio involucrada en un torbellino de comentarios, tras haber compartido el video en el auto con Fausto, su hijo menor. Muchos usuarios apuntaron sobre la irresponsabilidad de la conductora como madre, ya que, supuestamente, el niño no traía seguridad para sentarse en la parte delantera junto a ella. Además, la situación la hacía ver como que no estaba prestando atención mientras manejaba, ya que estaba cantando y bailando con su hijo.

La conductora no permitió que la polémica se siguiera encendiendo, y lanzó un furioso mensaje hacia todos aquellos que habían comentado sobre el video. En sus historias de Instagram, sacó capturas a partes del video y señaló la seguridad que llevaba Fausto durante el viaje. "Por supuesto que tiene el cinturón puesto. No rompan las pelotas, cuido muy bien a mis hijos", dijo tajante. De esta manera, sentenció a los comentarios y cerró: "Disfruten y preocúpense por ustedes, que de los míos me encargo yo".

La furia de Sabrina Rojas

Sabrina Rojas es una de las conductoras que no duda en proteger y darle un espacio de amor a sus hijos, Fausto y Esperanza. Sin embargo, no acepta las críticas en contra de los menores y los aleja de la mediatización a la que ella se encuentra expuesta. Es por eso que explotó de furia al ver los duros comentarios que le lanzaron por un video de Instagram. La conductora fue tajante sobre la crianza que le da a los menores y se defendió frente a las acusaciones.

A.E