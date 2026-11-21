El viernes 20 de noviembre fue una jornada sumamente especial en el calendario personal de Delfina Blaquier. Lejos de las megafiestas llenas de protocolos o los grandes eventos sociales a los que suele asistir en distintas capitales del mundo, la fotógrafa y exatleta optó por una reunión íntima, relajada y cargada de calidez familiar para soplar las velitas. A través de sus redes sociales, se pudieron conocer postales exclusivas de cumpleaños número 46, donde se la vio radiante, disfrutando de una noche distendida en compañía de su círculo más cercano y recibiendo el cariño incondicional de quienes la acompañan en su día a día.

Delfina Blaquier cumplió 46 años

Delfina Blaquier: una velada relajada y una elección estética despojada

Las imágenes compartidas en Instagram por Delfina Blaquier dejaron ver el clima de total complicidad que reinó durante el encuentro nocturno. Sentada en un amplio sillón de exterior bajo un techo de cemento visto, la agasajada lució un look casual y fresco, compuesto por una remera blanca básica de mangas cortas, pantalones amplios en tono amarillo pastel y un delicado collar dorado. Con una sonrisa espontánea, posó abrazando a los suyos mientras alguien retrataba el momento desde otro ángulo con un teléfono celular.

El festejo de cumpleaños de Delfina Blaquier

Sobre la mesa de madera rústica ubicada frente al sofá, el detalle gastronómico captó todas las miradas. En sintonía con su estilo sofisticado pero sin estridencias, la protagonista de la noche eligió un pastel completamente blanco, liso y de líneas puras. Coronada únicamente por seis velas finas encendidas que iluminaban los rostros de los presentes, la pieza dulce demostró que la elegancia muchas veces reside en la sencillez.

Delfina Blaquier: la dedicatoria de su esposo y el clan familiar

Como no podía ser de otra manera, el polista Nacho Figueras estuvo en primera fila para agasajar a su compañera de vida. Casados desde 2004, ambos supieron construir una sólida historia de amor que trasciende fronteras y se mantiene intacta con el paso del tiempo. En esta fecha tan significativa, el deportista volvió a demostrar su costado más enamorado con una declaración en el universo digital, dejando en claro que todo resulta mejor cuando caminan a la par.

El posteo que le dedicó Nacho Figueras

La celebración del cumpleaños contó además con la presencia fundamental de sus cuatro herederos: Hilario, Aurora, Artemio y Alba, fruto de más de dos décadas de matrimonio. Radicados en Estados Unidos —país donde también residen sus amigos cercanos, los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, con quienes el polista forjó el vínculo inicial—, el matrimonio prioriza siempre los momentos compartidos en familia, celebrando cada etapa juntos y rodeados de afectos.

Delfina Blaquier: De las pistas al diseño, una mujer multifacética

Más allá de su rol familiar y su proyección internacional, Delfina Blaquier construyó un recorrido propio marcado por la pasión y la versatilidad. Nacida en Buenos Aires en 1980, durante su adolescencia brilló en las pistas de atletismo, llegando a consagrarse campeona sudamericana juvenil, subcampeona sudamericana y finalista mundialista a fines de los años noventa.

Delfina Blaquier y Nacho Figueras rodeados de sus cuatro hijos.

Esa escuela del deporte de élite no solo forjó su carácter, sino que también le permitió acompañar y comprender a la perfección las exigencias de la carrera profesional de su marido. Con el tiempo, volcó toda esa disciplina hacia el universo creativo: desarrolló una sólida faceta como fotógrafa y, en 2018, dio un paso clave en el mundo de la moda al fundar Achaval Pampa, su propia marca de ropa con sello personal.

De esta manera, Delfina Blaquier inauguró una nueva vuelta al sol rodeada de amor genuino, celebrando los frutos de una familia unida y reafirmando ese estilo natural que la convierte en un referente indiscutido tanto dentro como fuera de la Argentina.