Hilario Figueras se comprometió con Nicole Cardona

En un spot que los define de pies a cabeza, tuvo lugar la propuesta de compromiso de Hilario Figueras (26), hijo polista de Delfina Blaquier y Nacho Figueras, a Nicole Cardona, agente inmobiliaria treintañera. En su hábitat natural y con la naturaleza como testigo, una lluvia inesperada terminó de augurar el pedido de mano que minutos más tarde, devino en un romántico carrousel fotográfico digno de book nupcial. “Una vida entera juntos”, selló la pareja de viajero lifestyle que si bien ya comparte una vida juntos sin papeles, esta vez decidió ir por más.

Las fotos del compromiso de Hilario Figueras y Nicole Cardona

El compromiso de Hilario Figueras y Nicole Cardona.

Hilario Figueras y Nicole Cardona.

“Niky”, para los íntimos, además de asesora inmobiliaria para la reconocida firma de bienes raíces de lujo “Douglas Elliman Real Estate” es una eterna viajera y chica fit. Amante del deporte, Pilates y los animales como el polista (sobre todo de los caballos) es fanática del mar, su escenario más repetido y cada vez que puede, elige las playas de Miami para descansar en pareja y con amigos.

Hilario, Aurora, Alba, Delfina Blaquier, Nacho y Artemio Figueras.

Hilario Figueras junto a su familia.

Compañeros de fiesta, recitales y habituales road trips, Hilario y Nicole, que empezaron el año en Punta, terminan el 2026 con coronación de lujo.