Delfina Chaves reveló la increíble reversión del vestido de boda de Máxima Zorreguieta que hicieron para la serie

Delfina Chaves vuelve a interpretar a Máxima Zorreguieta en la segunda temporada de la serie biográfica de la monarca de los Países Bajos. La producción de HBO Max profundiza sobre su relación amorosa con Guillermo Alejandro, quien en ese momento estaba camino a ser rey, y la adaptación a una nueva vida en Europa. En el marco del lanzamiento, la actriz dejó ver el vestido de boda que debieron recrear para las escenas claves de la ficción.

Así reversionaron el icónico vestido de novia de Máxima para la serie

En medio del furor por la segunda temporada de Máxima en HBO Max, Delfina Chaves sorprendió a sus seguidores al compartir el look que utilizó para grabar las escenas de la boda entre los actuales reyes de Holanda. En la imagen se puede ver que la producción recreó el icónico vestido de novia que llevó Máxima Zorreguieta usó en su casamiento con Guillermo Alejandro y la comparación con el diseño original no tardó en llegar.

Lo cierto es que entre los tantos mensajes, el atuendo despertó elogios por el nivel de detalle y fidelidad logrado en la serie. En la primera imagen correspondiente a la ficción, se puede ver a Delfina Chaves en la piel de Máxima Zorreguieta luciendo un vestido de silueta clásica y majestuosa. El diseño, que imita ser el de Valentino, mantiene una estructura rígida en la parte superior, con mangas largas y cuello cerrado, evocando una estética sobria y elegante.

La reina Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro

La falda amplia, con una caída pesada y un largo imponente, se extiende en una cola extensa que refuerza el carácter ceremonial del look. El velo, protagonista indiscutido, cae con delicadeza y aporta ese aire etéreo propio de las bodas reales. El resultado fue uno muy parecido al vestido original que lució Máxima Zorreguieta en su casamiento con Guillermo Alejandro, que se realizó el 2 de febrero de 2002.

El modelo auténtico, que forma parte de uno de los momentos más recordados de la realeza europea, también apuesta por líneas puras, mangas largas y una silueta estructurada que resalta la elegancia sin recurrir a excesos. La confección en un tono marfil, casi satinado, aporta brillo y sofisticación, mientras que los detalles de encaje bordado en la cola y el velo suman riqueza visual.

Delfina Chaves con la recreación del vestido y Máxima Zorreguieta con el diseño original

El detalle en la recreación del vestido de boda de Máxima que se llevó todos los halagos

Uno de los aspectos más logrados de la recreación es justamente la cola del vestido, que replica la amplitud y la caída del original con gran precisión. En ambas versiones, este elemento se convierte en el centro de la escena, acompañando el movimiento con una impronta teatral y solemne. Además, el velo largo y trabajado se mantiene como un guiño directo al diseño original de Valentino, respetando la esencia romántica del look.

Sin embargo, más allá de la fidelidad, la versión de la serie también introduce leves adaptaciones propias del lenguaje audiovisual. Algunos detalles en las texturas y terminaciones parecen ajustarse a las necesidades de la cámara y la iluminación, logrando que el vestido se luzca en pantalla sin perder su estilo original.

La publicación de Delfina Chaves no solo generó impacto por lo visual, sino también por lo simbólico: se trata de uno de los momentos más importantes en la vida de Máxima Zorreguieta, y su reconstrucción evidencia el nivel de producción y cuidado estético de la serie. "Amigos los 2 primeros capítulos de Máxima ya disponibles en HBO Max", escribió la artista, que protagoniza la biopic, mediante sus historias de Instagram.

Delfina Chaves en la piel de Máxima Zorreguieta

Sus miles de seguidores no tardaron en destacar el trabajo de vestuario, celebrando la precisión con la que se reinterpretó un diseño tan emblemático, y su excelente actuación. En resumen, Delfina Chaves reveló la increíble reversión del vestido de boda de Máxima Zorreguieta que hicieron para la serie y se llevó todos los halagos. Sin dudas, se trató de una muestra del talento que existe detrás de cámara para traer al presente uno de los looks más icónicos de las bodas reales.