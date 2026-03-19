Dolores, la hermana secreta de Máxima Zorreguieta que huye de la Argentina

Mientras Máxima Zorreguieta se consolidó como una de las reinas más carismáticas de Europa, hay una parte de su historia familiar que permanece en un segundo plano: Dolores Zorreguieta, una de sus hermanas mayores, que eligió un camino completamente distinto. Lejos de la exposición, construyó una vida en el exterior con un perfil tan bajo que muchos ni siquiera conocen su existencia, moviéndose en paralelo a la de la reina pero en una dirección opuesta, en una distancia que, en sí misma, funciona como una declaración.

Dolores Zorreguieta y una vida marcada por el arte y la distancia

Dolores es fruto del primer matrimonio de Jorge Zorreguieta con la filósofa Marta López Gil, lo que la convierte en media hermana de Máxima, aunque su recorrido no tuvo nada que ver con el de la realeza. A diferencia de la reina de los Países Bajos, nunca buscó una vida pública ni mediática y, por el contrario, desarrolló su propio camino en el mundo del arte, construyendo una identidad completamente independiente donde se cruzan la sensibilidad estética y el pensamiento teórico, un rasgo que define gran parte de su obra.

Dolores Zorreguieta

Hace más de dos décadas que vive fuera de la Argentina, radicada en Nueva York, donde construyó una carrera como artista plástica tras formarse en la Escuela Nacional Prilidiano Pueyrredón y continuar sus estudios en la New York University. A lo largo de los años participó en distintas exposiciones internacionales, con muestras en espacios como la sala La Nave Spacial en Sevilla y el Museo de Arte Moderno Cobra en Holanda, además de integrar numerosas exposiciones colectivas en la escena neoyorquina, donde sigue desarrollando su trabajo.

Su obra no es ajena a su historia personal ni a su entorno familiar, y ella misma lo dejó en claro al señalar que “el sufrimiento y la violencia son los ejes fundamentales de mi trabajo”, una mirada que se vincula con una formación atravesada por la filosofía, pero también con una historia familiar marcada por tensiones y exposición. “Haber crecido con poesía y textos de filosofía en casa me marcó”, explicó en una oportunidad, dejando ver cómo esa base teórica funciona como sostén de su producción artística y como forma de procesar una realidad que no le fue ajena.

Dolores Zorreguieta junto a una de sus producciones artísticas preferidas.

Dolores Zorreguieta y el peso de una historia familiar

El interés en torno a la familia Zorreguieta está marcado por distintos factores, desde el ascenso de Máxima a la realeza europea hasta el pasado político de su padre en la Argentina, una combinación que generó una exposición constante frente a la cual no todos reaccionaron de la misma manera. En ese contexto, Dolores habría optado por tomar distancia y su decisión de no regresar al país responde, en parte, a ese escenario complejo, eligiendo construir su vida en otro lugar, lejos del ruido y de la opinión pública.

Dolores Zorreguieta

En Nueva York, Dolores Zorreguieta encontró un espacio más acorde a su perfil, donde sostiene una vida enfocada en el arte y la introspección, y donde su figura genera curiosidad justamente por lo que no muestra. Sin entrevistas ni declaraciones públicas frecuentes, su historia circula en segundo plano como una contracara de la visibilidad de su hermana, una diferencia que no solo potencia el interés sino que también refuerza la idea de que eligió otra forma de vivir su propia historia.