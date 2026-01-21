Demandaron a Laurita Fernández por más de 90 millones de pesos: los motivos

Laurita Fernández atraviesa un nuevo capítulo en su vida profesional que involucra cifras millonarias y un conflicto que se instaló en las últimas horas. La situación, vinculada a su pasado laboral, vuelve a ponerla en el centro de la escena. El caso, que ya se encuentra en la Justicia, suma un desafío importante para la conductora.

Laurita Fernández enfrenta una demanda con cifras millonarias

Laurita Fernández se enfrenta a un episodio que combina su trayectoria artística con un reclamo que tomó relevancia en los últimos días. El caso, ligado a vínculos de trabajo que se extendieron en el tiempo, abre un escenario que suma tensión a su presente. La disputa, que involucra cifras significativas, marca un nuevo capítulo en su carrera.

Laurita Fernández

En las últimas horas, la noticia se conoció en primera instancia a través de Juan Etchegoyen en Mitre Live y luego fue ampliada en el programa A la Tarde (América), donde se dieron detalles sobre la demanda y los motivos que llevaron a esta situación que está viviendo la bailarina con su exrepresentante, Mauricio Cataraín.

Según lo informado, el representante reclama porcentajes correspondientes a más de diez años de representación artística. El empresario sostiene que Laurita Fernández se desvinculó de manera unilateral y que, desde entonces, no recibió lo que considera que le corresponde. Hasta el momento, no se aceptó ninguna mediación y manifestó su intención de llevar el caso directamente a juicio.

En A la Tarde (América), Alejandro Castelo explicó: “Gente cercana y amiga de Mauricio me dice ‘habla cerca de 90 millones de pesos, hace muchos años es la única demanda que tiene”. Además, el periodista aseguró que Mauricio Catarín es “un hombre de bajo perfil”. “Son cinco años de trabajo, no quiso arreglar el tema de la plata Laurita, él estaba dispuesto a negociar esto... por eso se dilató tanto tiempo”, continuó.

Todos los detalles de la demanda millonaria contra Laurita Fernández

Otros de los detalles que comunicó Alejandro Castelo, el conflicto se intensificó a partir de una nota que Laurita Fernández dio en su casa para una revista. “Hay un detonante... Laurita da una nota en Gente, en su casa, donde se ve muchos lujos. A partir de ahí, Mauricio dice ‘che, a mí me estás debiendo’ y empieza a reclamar desde lo legal”, explicó.

Laurita Fernández

El tema también fue abordado por Santiago Sposato, quien aportó otra mirada: “Me dicen ‘no es solo plata, hay algo más’. Tiene que ver con una relación personal de Laura”. Por su parte, Luis Ventura recordó la trayectoria de la artista y su vínculo con figuras importantes del espectáculo: “Laurita siempre estuvo al lado de grandes personalidades”.

Por otro lado, durante el programa revelaron que Laurita Fernández ya tendría a su equipo de abogados trabajando en el caso para evitar que el conflicto escale aún más. La intención sería responder a la demanda y buscar una salida legal ante el reclamo de Mauricio Catarín que permita resolver la situación.

Laurita Fernández

Laurita Fernández fue demandada por más de 90 millones de pesos en un conflicto que involucra a su exrepresentante y que ya se encuentra en la Justicia. El caso se centra en reclamos de porcentajes acumulados durante años de trabajo conjunto y marca un nuevo capítulo en su trayectoria profesional.

VDV