Así fue el cumpleaños de Laurita Fernández: rodeada de amigas, descontrol en un boliche y muy cerca de un reconocido polista

Laurita Fernández cumplió 35 años, el pasado 18 de diciembre, pero decidió celebrarlo el viernes por la noche en un exclusivo sitio de Palermo junto a su familia, sus amigas y colegas. Mediante su red social, la artista mostró el álbum de fotos de la gran noche que vivió con sus invitados y recibió una lluvia de "likes" por parte de sus seguidores. Un dato que no pasó desapercibido es que también estuvo invitado un reconocido polista, que según reveló el periodista Gustavo Méndez sería su nueva pareja.

La intimidad del cumpleaños número 35 de Laurita Fernández con la presencia de su nuevo amor

Tras su separación de "Peluca" Brusca, Laurita Fernández enfrenta rumores de romance con el polista Matías Bouquet, con quien fue al recital de Shakira y habría estado a los besos. Si bien la bailarina no confirmó su vínculo con él de manera pública, habría elegido una ocasión muy especial para blanquear y presentarlo a su círculo más cercano.

El cumpleaños de Laurita Fernández

De acuerdo a un posteo que realizó el periodista Gustavo Méndez en sus historias de Instagram, el joven "estuvo en el cumpleaños de la conductora de El Nueve y también hubo besos". De hecho, subió una imagen de él junto a las amigas de Laurita para comprobar su información. Sin embargo, en el carrete de fotos que compartió ella en su red social se limitó a mostrarse con sus seres queridos y sus compañeros de trabajo, resguardando así su vida amorosa.

Matías Busquet, la supuesta nueva pareja de Laurita Fernández.

El lugar elegido por la actriz para celebrar con todo sus 35 años fue un sofisticado bar boliche de Palermo y comenzó antes de caer la noche para disfrutar al aire libre del caluroso atardecer. Tal como se puede ver en las fotos, Laurita Fernández escogió un look súper chic en color marrón, que incluyó un top halter de eco cuero y un pantalón pollera con lazo al costado del mismo material. Como calzado, optó por botas de caña baja en la misma tonalidad. Así, armó un outfit monocromático y repleto de estilo.

El cumpleaños de Laurita Fernández

En las imágenes que subió a su cuenta de Instagram, se la puede ver feliz, aplaudiendo y pidiendo sus tres deseos mientras miraba atentamente la torta, la cual estaba cubierta de crema y perlas comestibles junto a su apodo "Lau" en dorado. "El auténtico nochón. Qué lindo celebrar con la gente que quiero. En el mejor sunset de Bs As", escribió, súper emocionada.

El cumpleaños de Laurita Fernández

Entre los invitados a la fiesta, se encontraban su hermana y su madre, y sus compañeros de la obra teatral La cena de los tontos: Martín Bossi y Gustavo Bermúdez, quien fue acompañado de su pareja Verónica Varano. Además, estuvieron su grupo de amigos más cercanos y compañeros de trabajo.

El cumpleaños de Laurita Fernández

Para finalizar el álbum, Laurita Fernández eligió una imagen de ella donde se la ve dentro de su vehículo y con una vincha que dice "Feliz cumpleaños". Al parecer, se trata de la última fotografía que se tomó regresando del boliche donde celebró su día acompañada de sus seres queridos, colegas y también su nueva pareja.

Laurita Fernández

En resumen, así fue el cumpleaños número 35 de Laurita Fernández: rodeada de amigas, descontrol en un boliche de Palermo y muy cerca de su nuevo amor, el polista Matías Bouquet, con quien fue al recital de Shakira y estuvo a los besos frente al público.

Laurita Fernández se sinceró sobre su separación de Nicolás Cabré: “Yo no me iba a adaptar a ese hermetismo”

Con la calidez que la define, Laurita Fernández repasó ante Héctor Maugeri una etapa clave de su historia sentimental. Contó que la apertura pública que se vio en Nicolás Cabré durante la relación no fue casual, sino resultado de un intercambio honesto y necesario. Para ella, ese “hermetismo” al que se refería tenía que ver con el histórico perfil cerrado del actor: su resistencia a la exposición, su incomodidad con la prensa y su tendencia a resguardar, casi al extremo, su vida privada. “Yo no me iba a adaptar a ese hermetismo, porque yo soy otra cosa”, afirmó en +CARAS con convicción.

Laurita Fernández

Para Laurita, la autenticidad es un límite innegociable dentro y fuera del amor. “No hay que dejar la esencia de uno”, remarcó con serenidad. A lo largo de la entrevista, Laurita desarmó el mito del amor perfecto y se permitió hablar de desgaste sin dramatismos. “¿Se acaba el amor? Es cruel, pero sí”, confesó con madurez. Explicó que la etapa de idealización se transforma y da paso a una elección más consciente, más realista. Ese proceso, dijo, la llevó a escucharse con más atención. Y a aceptar que retirarse a tiempo también es un acto de amor propio.