Después de varios meses soltera, Laurita Fernández sorprendió a Juana Viale al blanquear su nuevo romance. Durante su visita en Almorzando con Juana (eltrece), la actriz confirmó su relación con el polista Matías Busquet y mencionó que se conocieron "por culpa" de Benjamín Vicuña.

Sin embargo, en las últimas horas, aparecieron las primeras imágenes de la pareja, a los besos y muy juntos durante una fiesta en un boliche en Mar del Plata.

Aparecieron las fotos de Laurita Fernández a los besos con el polista Matías Busquet

Las imágenes fueron publicadas por la periodista Cande Mazzone en su cuenta de Instagram y rápidamente se viralizaron. El contexto no pasó desapercibido: Laurita Fernández y Matías Busquet fueron vistos juntos durante la fiesta Polenta, uno de los eventos más convocantes de la temporada de verano en Mar del Plata. Rodeados de amigos, música y luces bajas, la pareja se mostró distendida, cómplice y sin intención de ocultarse.

En las postales se los ve abrazados, bailando muy cerca y compartiendo besos en medio de la pista. Incluso, se los puede ver de la mano y muy acaremaledos, confirmando así que el romance lo viven a pleno. Lejos de posar para la cámara, ambos parecían disfrutar del momento, ajenos a las miradas y al revuelo mediático que despertaron las imágenes.

De esta manera, las fotos el noviazgo que la actriz blanqueó días atrás y la muestran relajada y enamorada durante una noche de fiesta en Mar del Plata. Cabe mencionar que, los rumores de su relación comenzaron a circular hace poco más de un mes cuando se filtró un video en que Laurita Fernández y el polista estaban tomados de la mano en el recital de Shakira en Buenos Aires.

Qué dijo Laurita Fernández sobre su romance con Matías Busquet

El último fin de semana, Laurita Fernández sorprendió a Juana Viale al hablar por primera vez del vínculo y contar cómo se conocieron. Con humor, la actriz aseguró que el encuentro fue "por culpa" de Benjamín Vicuña, amigo de Busquet, quien lo invitó a verla al teatro cuando ella protagonizaba El método Grönholm.

"Lo estoy conociendo… Estamos hace un par de meses, se sostiene la cosa. Él vino a verme a una función, fue culpa de Vicuña", explicó la bailarina sobre cómo inició la relación. Igualmente, aclaró: "Me había mandado un mensaje que desestimé, me hice la linda, y después nos volvimos a cruzar en una carrera solidaria el año pasado".

“Fue la primera vez que salí a conocer a alguien de quien no tenía referencias de ningún lado, de nada. Me pareció interesante que no fuera del medio, que no hiciera lo mismo que yo… Entonces, estoy en esa etapa de conocerlo”, explicó entonces Laurita Fernández, destacando que le resultó atractivo que Matías Busquet no pertenezca al mundo del espectáculo.