El 2025 no solo trajo nuevo romances, proyectos interesantes o nacimientos de tiernos bebes que agrandaron familias. Muchas de las parejas consagradas, que comenzaron este año juntos, decidieron separarse en rupturas que se volvieron polémicas y sorpresivas para sus seguidores. Desde Gimena Accardi y Nico Vázquez, pasando por Wanda Nara y L-Gante, y hasta Cecilia "Chechu" Bonelli y Darío Cvitanich, los terceros en discordia y el desgaste de años fueron solo algunas de las razones por las que decidieron cortar la relación.

Todas las separaciones del 2025

Gimena Accardi y Nico Vázquez

Una de las separaciones más inesperadas fue la de Gimena Accardi y Nico Vázquez, en julio del 2025. Ellos llevaban casados 18 años, hasta que decidieron divorciarse. Primero, los rumores y confirmaciones de infidelidades parecieron ser la razón principal. Sin embargo, ambos aseguraron que entre ellos hay buena relación, y que todo lo vivido había aportado para tomar esta decisión.

Gimena Accardi, Nico Vázquez

Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Desde diciembre del 2024, se había hablado de la posible separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, debido a la larga lista de infidelidades que él habría cometido en la relación. Sin embargo, en agosto del 2025, la modelo fue la encargada de confirmar la noticia, asegurando que ambos estaban en buenos términos, pero alejándose completamente de la vida del DT.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Cande Tinelli y Coti Sorokin

En febrero del 2024, Cande Tinelli y Coti Sorokin se casaron en una épica boda con todos sus amigos. Sin embargo, a unos días de cumplir su primer aniversario, comenzaron a crecer los rumores de separación y fue la hija del conductor la que lo confirmó con la prensa. Si bien ninguno salió a dar explicaciones de las razones, se dio a conocer que había diferencias en la pareja y que ese había sido el detontante de la relación de 4 años que llevaban.

Cande Tinelli y Coti Sorokin

Laurita Fernández y Peluca Brusca

Rumores de infidelidades comenzaron a perseguir a Laurita Fernández, a comienzos del 2025. Sin embargo, en junio de este año, la bailarina confirmó que se había separado de Peluca Brusca, debido a una diferencia de proyectos de vida. De esta misma manera, negó las acusaciones en su contra, pero la pareja se encontró en el ojo mediático, estando rodeados de noticias de mala relación entre ellos y posibles jugadas en contra del otro.

Laurita Fernández y Peluca Brusca

Juana Repetto y Sebastián Graviotto

Siete años de relación, un año casados y un hijo en común. Juana Repetto y Sebastián Graviotto decidieron terminar el romance, en marzo del 2025, que había empezado con muchas idas y vueltas y que los llevó a formar una familia consagrada. Según dieron a conocer, la decisión la tomó él, durante un viaje en Brasil, y ella apuntó en varias ocasiones sobre sus conductas como padre. Sin embargo, sorprendieron al anunciar que Repetto estaba embarazada, y que el padre era Graviotto; por lo que esperan a su segundo hijo en común.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto

Ángela Torres y Rusherking

Tras varias idas y vueltas, rupturas y reconciliaciones, Ángela Torres y Rusherking decidieron separarse en junio del 2025, por una fuerte pelea en un viaje a Nueva York. La noticia se volvió tendencia en redes sociales, y los usuarios se veían venir esta situación. Sin embargo, ambos decidieron no volver a nombrar a su expareja, a pesar de que las acusaciones discretas seguían apareciendo y agregando polémica entre ellos.

Ángela Torres y Rusherking

Coti Romero y Nacho Castañares

Gran Hermano unió a muchas celebridades, tanto dentro como fuera de la casa. Coti Romero y Nacho Castañares fueron una de las parejas que se formaron al momento de encontrarse en la realidad. Entre sus trabajos en los medios, lograron formar una relación de algunos meses, que no fue tan aceptada por el circulo cercano del influencer. Sin embargo, en marzo de este año, confirmaron su separación, debido a que ella no se sentía cómoda dentro de la pareja. Ambos confirmaron que fue en bueno términos, pero no se los volvió a ver juntos en ningún programa.

Coti Romero y Nacho Castañares

Daniela Celis y Thiago Medina

Una de las parejas más recordadas de los últimos Gran Hermano fue la de Daniela Celis y Thiago Medina. Si bien ambos formaron una familia feliz con sus dos hijas gemelas, Laia y Aime, en mayo de 2025, Thiago confirmó la ruptura a través de sus redes sociales, explicando que decidieron "darse un tiempo" porque la relación no estaba bien. Sin embargo, fue Daniela la que habló de su intimidad, explicando que ambos no tenían el mismo deseo por el otro que antes. A pesar de eso, el accidente de Medina hizo que se mantuvieran unidos, y ahora ambos confirman que siempre serán una familia, pero que el amor romántico no está con ellos.

Daniela Celis y Thiago Medina

Nicki Nicole y Lamine Yamal

Una de las parejas con menos duración de este 2025, pero más polémica, fue la de Nicki Nicole y Lamine Yamal. La pareja confirmó su relación alrededor de octubre del 2025, y su separación en noviembre del mismo año. Durante las pocas semanas en las que salieron, se dio a conocer que la familia del futbolista no terminaba de aceptar a la cantante, e incluso ambos recibieron críticas por su diferencia de edad de parte de los usuarios de las redes sociales, volviéndose de los personajes más polémicos de este año.

Nicki Nicole y Lamine Yamal

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llevan más de dos años de relación, con muchos rumores de separación a su alrededor. Finalmente, en septiembre del 2025, el conductor confirmó su ruptura de la modelo peruana, asegurando que fue en buenos términos. Sin embargo, días más tarde, anunciaron su reconciliación, y él pidió disculpas al aire ya que se había expresado mal al momento de hablar de su noviazgo, haciendo que los rumores de crisis crecieran aún mas.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Emilia Attias y El Turco Naím

Emilia Attias y El Turco Naím formaron una familia de tres, tras 20 años juntos. Sin embargo, y de manera sorpresiva, decidieron anunciar su separación en mayo del 2025, con rumores de infidelidad por parte de ella. El momento generó un escándalo a su alrededor, pero ambos se mantuvieron alejados de la mediatización y no volvieron a pronunciarse al respecto.

Emilia Attias y El Turco Naím

Cecilia "Chechu" Bonelli y Darío Cvitanich

Cecilia "Chechu" Bonelli y Darío Cvitanich confirmaron su separación, tras más de 14 años juntos y tres hijas en común. En agosto, fue él quien decidió enfrentarse a la prensa, explicando la noticia. Sin embargo, por noviembre del 2025, Cecilia decidió romper el silencio y dio detalles que daban a entender que la razón de su decisión habían sido las infidelidades de Darío, haciendo crecer la polémica a su alrededor.

Cecilia "Chechu" Bonelli y Darío Cvitanich

Sofi “La Reini” Gonet y Homero Pettinato

La polémica entre Sofi “La Reini” Gonet y Homero Pettinato comenzó desde su anuncio de noviazgo, a finales de enero del 2025. Muchos de los usuarios de las redes sociales apuntaban a sus diferentes estilos de vida y personalidades, lo que hizo crecer el descontento con la pareja. Sin embargo, ellos se mostraron unidos hasta julio de este año, donde el escándalo explotó con acusaciones cruzadas de maltrato y manipulación a través de redes sociales.

Sofi “La Reini” Gonet y Homero Pettinato

Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich

Tras su escandalosa separación de Pampita, Roberto García Moritán comenzó a salir con Priscila Crivocapich, una periodista de la televisión y fanática de la moda. Su romance se confirmó a principios del 2025, con fotos tomadas por la prensa, y muy pocas interacciones en redes sociales. Sin embargo, en diciembre de este año, el político confirmó su separación, citando asperezas y discusiones en la relación.

Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich / Créditos: Carlos Cervetto

Ángela Leiva y Marcelo "Chelo" Weigandt

Ángela Leiva y Marcelo "Chelo" Weigandt fueron otras de las parejas que tuvieron una separación polémica y escandalosa. En enero del 2025, comenzaron a salir y a mostrarse juntos hasta que confirmaron su relación. Esto provocó diferentes comentarios entre los usuarios, ubicándolos en la mirada mediática. Sin embargo, en marzo de este mismo año, un mes después del anuncio de casamiento, se confirmó la separación. La cantante no dudó en apuntar públicamente contra el futbolista, asegurando que él terminó la relación por mensaje y acusándolo de falta de "responsabilidad afectiva" debido a la distancia.

Ángela Leiva y Marcelo "Chelo" Weigandt

Luli Fernández y Cristián Cúneo Libarona

Tras casi 14 años de relación, en octubre del 2025, Luli Fernández y Cristián Cúneo Libarona anunciaron su separación, sorprendiendo a todos sus seguidores. Según explicaron ambos, la decisión fue tomada de mutuo acuerdo tras enfrentar un proceso de desgaste por los años. A pesar de eso, mantuvieron buenos términos al momento de tomar caminos separados, sobre todo por el hijo en común que tienen y que no dudan en mostrar en sus redes sociales.

Luli Fernández y Cristián Cúneo Libarona

Wanda Nara y L-Gante

Wanda Nara y L-Gante son unas de las parejas con más idas y vueltas en el correr de los años. Desde comienzos grises hasta separaciones polémicas, finalmente lograron consagrar su amor a finales del 2024. Sin embargo, Wanda confirmó la separación en abril, decisión que tomó ella, en medio de su guerra legal y mediática contra Mauro Icardi. El cantante no dudó en mostrarse afectado por la ruptura, pero, en las últimas semanas, volvió a apostar al amor, al igual que la conductora.

Wanda Nara y L-Gante

El 2025 abrió nuevas posibilidades a las celebridades, que decidieron tomar caminos separados de sus exparejas. Entre el romance de años y el desgaste o los terceros en discordia, las polémicas los persiguieron en la televisión y en las redes sociales, volviéndose protagonistas de diversas noticias escandalosas.

A.E