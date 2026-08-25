Denisse González mostró la transformación de su cuerpo debido a su tratamiento: “Te convertís en Venom”

“Esta vez rompí el récord en bajadas de plaquetas”. Con esa frase, Denisse González, la exparticipante de Gran Hermano, reveló cómo se encuentra luego de atravesar una nueva complicación que derivó en una internación de urgencia durante el fin de semana. Desde su casa, la influencer decidió compartir un video para contarles a sus seguidores los detalles de esta etapa y explicar qué efectos está teniendo en su organismo la medicación indicada por los especialistas.

La dura confesión de Denisse González al hablar de la reacción de su cuerpo tras el tratamiento

Este fin de semana, Denisse González sufrió una descompensación que la llevó a estar internada. Como era de esperarse, esta situación generó la alerta en sus seguidores y en toda la comunidad que sigue de cerca Gran Hermano (Telefe). A tres días de haber recibido el alta, la joven compartió un video en su cuenta personal de Instagram donde no sólo cuenta cómo fueron estos últimos días, los efectos de su tratamiento sino que también confrontó a sus haters.

Denisse González hablando de su enfermedad | Instagram

Sin pelos en la lengua y yendo al grano, reveló: “Otra vez dependemos de los números, otra vez dependemos de mi cuerpo y otra vez dependemos del tiempo. Mi estado actual es que el sábado salí, pero no salí de joda: salí del hospital”. Acto seguido, manifestó: “Sí, por segunda vez consecutiva. Y esta vez rompí el récord en la baja de plaquetas: la primera internación fue con tres mil y esta, con mil. En algo tenía que ganar”.

En ese marco, se sinceró sobre su difícil estadía en el nosocomio debido a la cantidad de intervenciones que padeció. “Admito que estar internada es como vivir una película de terror. No solo por la sangre, porque se ve que mi cuerpo no la controla muy bien, sino también por la cantidad de agujas que veía todos los días”, contó.

Fue en ese momento en el que abrió su corazón y puso en palabras cómo sigue su tratamiento, aunque se permitió jugar con el humor ácido. “Esta semana es como si estuviera de vacaciones. Solamente las veo tres veces por semana: dos para sacarme sangre y una para aplicarme el nuevo tratamiento. Romiplostim, algo así, una inyección que va en la panza. Literalmente, esta semana vamos a ver si funciona”.

Denisse González en el hospital | Instagram

El nuevo tratamiento de Denisse González para hacer frente a su enfermedad

Denisse González viene atravesando dificultades con su salud desde hace varias semanas. Sin embargo, su cuerpo no respondió como esperaban los médicos, razón por la cual decidieron buscar nuevas alternativas. “Los primeros dos tratamientos no funcionaron. Además, estamos atravesando algo nuevo, que son los efectos colaterales, porque los corticoides y las gammaglobulinas, aunque no funcionen a largo plazo, igual hay que aplicarlos para salir del estado de riesgo”, afirmó.

Denisse González mostrando los efectos en su cuerpo | Instagram

Incursionar con nuevos remedios intravenosos generan malestares generalizados en ella, entre ellos fuertes dolores de cabeza que la deja “sin poder abrir los ojos”, como así también un dolor intenso en todo su organismo. “Este último tratamiento está zarpado”, admitió. En ese sentido, bromeó: “Automáticamente es como que te convertís en Venom, te transformás. Estaría bueno desarrollar poderes igual. Bah, yo con que funcione me conformo”.

Mientras Denisse González espera que esta vez el tratamiento dé resultado, la creadora de contenidos también enfrenta las críticas de quienes cuestionaron que mostrara con tanta crudeza su estadía en el hospital y señalara que no era apropiado realizar contenido en ese contexto. Lejos de entrar en polémicas, la novia de Bautista Mascia se mostró enfocada en su recuperación y cerró su mensaje con una breve frase que resume el momento que atraviesa: “Vamos a ver. Deséenme suerte”.