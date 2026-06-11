Denuncian a Mauro Icardi por el incumplimiento del acuerdo con Wanda Nara por el cuidado de sus hijas: los detalles

Poco tiempo después de volver a reunirse con sus hijas Francesca e Isabella, Mauro Icardi enfrentó una nueva denuncia por parte de Wanda Nara, quien alegó que no habría cumplido con las condiciones establecidas para la convivencia de las menores. A diferencia de incidentes anteriores, en esta ocasión no se trata de una ausencia escolar, sino de otra posible infracción relacionada con las reglas acordadas para el cuidado y la convivencia de las niñas.

Wanda Nara inició un nuevo reclamo contra Mauro Icardi

Esta semana Mauro Icardi comenzó a convivir con las niñas en su residencia de Nordelta, siguiendo las directrices establecidas por la resolución del Juzgado Civil N°106, una medida legal que impone ciertas obligaciones que permitía que las menores permanecieran con su él en un tiempo determinado.

Mauro Icardi//Instagram

Esta decisión judicial estableció pautas claras para garantizar el bienestar de las niñas durante su tiempo de convivencia, buscando proteger sus derechos y su estabilidad emocional, asegurando un entorno adecuado para ellas. Sin embargo, en las últimas horas se filtró una denuncia contra el jugador relacionada con el cumplimiento de dichas pautas, generando preocupación y reavivando las inquietudes en torno al acuerdo alcanzado.

La noticia fue dada a conocer por la periodista Naiara Vecchio, quien utilizó sus redes sociales para exponer los nuevos detalles sobre la demanda presentada por Wanda Nara contra Mauro Icardi. La periodista compartió información proporcionada por la abogada de la conductora. "La defensa de Wanda, Ana Rosenfeld, denuncia que se incumple el acuerdo"`, publicó la comunicadora.

Mauro Icardi con sus hijas Francesca e Isabella//Instagram

La condición que Mauro Icardi habría fallado en su acuerdo con Wanda Nara

Más tarde, Vecchio explicó que este nuevo reclamo de parte de la defensa legal de Nara contra el deportista se diferencia de la denuncia presentada meses atrás, ya que en esta oportunidad el foco está en los compromisos relacionados con la salud de Francesca e Isabella. La disputa se centra en la falta de cumplimiento de las obligaciones pactadas para la atención médica y terapéutica de las menores, en línea con el acuerdo establecido entre las partes. "No se cumplen las actividades de salud de las niñas, psicóloga y kinesiología", informó la periodista.

Cabe recordar que los requisitos establecidos incluían la continuidad de distintas actividades relacionadas con la salud de las niñas, además de otras obligaciones que debían cumplirse durante el período de convivencia y también se dispuso una caución en pesos, De acuerdo con esa versión, Icardi sí estaría respetando otras obligaciones previstas dentro del régimen de convivencia. En ese sentido, la periodista explicó: "Icardi las lleva al colegio, pero no respeta el pacto de Hagopian con una caución de 8 millones".

Mauro Icardi//Instagram

Mientras tanto, las acusaciones y enfrentamientos entre las partes continúan escalando, sumando un capítulo más a una disputa que ha dominado la escena mediática en los últimos meses. Lejos de acercar posiciones, las tensiones entre Mauro Icardi y Wanda Nara parecen intensificarse, generando un clima de confrontación constante. La falta de una solución definitiva mantiene abiertas varias heridas y alimenta la incertidumbre sobre el futuro de sus hijas.