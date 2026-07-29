Con el verano inglés como marco y la sofisticación que distingue a la temporada social europea, Nacho Figueras (49) volvió a ser una de las grandes figuras del St. Regis Open for the Cowdray Gold Cup.

Nacho Figueras y Delfina Blaquier en el St Regis Open

Embajador global de la marca, el polista argentino encabezó una nueva edición del tradicional certamen, que reunió a referentes del deporte, la moda y el jet set internacional, en una celebración donde el lujo, la hospitalidad y el mejor polo fueron los protagonistas absolutos.

Recién llegado de vivir muy de cerca el Mundial de Fútbol alentando a la Selección Argentina, Figueras acaparó todas las miradas junto a su esposa, Delfina Blaquier (45).

Nacho Figueras y Delfina Blaquier con su hija Aurora.

Fotógrafa, empresaria y referente de estilo, lo acompañó en una jornada que volvió a consolidarlos como una de las parejas más emblemáticas del universo del polo. También estuvo presente su hija Aurora (23), mientras que la familia se completa con Hilario (26), Artemio (15) y Alba (13), quienes en esta ocasión no fueron de la partida.

Entre tribunas repletas, encuentros sociales y el inconfundible paisaje de Cowdray Park, la pareja volvió a ser el centro de atención y una de las más fotografiadas del torneo, reafirmando el vínculo que mantiene con el circuito internacional de polo y con una de las marcas de lujo más prestigiosas.

Nacho Figueras en el St Regis Open.

El Gastón Polo Team se consagró campeón de la St. Regis Cowdray Gold Cup tras vencer por un ajustado 9 a 8 a Dubai. El festejo tuvo un marcado acento argentino, con jugadores y allegados que celebraron al grito de "¡Dale campeón!", coronando así una final vibrante que mantuvo la definición abierta hasta el último chukker.

Una vez más, el St. Regis Cowdray Gold Cup confirmó que es mucho más que un torneo: es el gran punto de encuentro donde el deporte y la alta sociedad internacional se dan cita cada verano británico.