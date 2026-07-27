La justicia italiana falló a favor de Mauro Icardi y Wanda Nara respondió: "Buscá trabajo"

La polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. La mediática, que actualmente se encuentra en Italia junto a sus hijos tras el robo que sufrió en Milán, ha enviado un mensaje contundente en medio de la disputa judicial que mantienen en torno a su divorcio y la ciudadanía de sus hijas, Francesca e Isabella. Todo esto, luego de que la justicia italiana fallara en contra de ella y a favor de su expareja, lo que ha avivado aún más la confrontación.

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi

Todo comenzó cuando Mauro Icardi compartió en sus redes sociales un comunicado en el que expresó su satisfacción con la resolución judicial a su favor en la causa de divorcio que tiene con Wanda Nara en Italia. "Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución después de que me reclamaran en el divorcio la suma de 250.000 euros mensuales para mi ex, 65.000 euros para cada una de mis hijas y 100.000 euros mensuales por el divorcio. La jueza el 1 de junio de 2026 rechazó esta locura. No conformes con la decisión y las ganas de seguir robándome dinero, se opusieron a esta resolución. Hoy 27 de julio de 2026 la decisión de la justicia italiana fue bien clara, la declararon inadmisible, cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos. Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Que bueno que la Justicia italiana funcione, pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia".

Posteo de Mauro Icardi sobre la resolución judicial a su favor//Instagram

Este mensaje generó una fuerte respuesta por parte de Wanda Nara, quien a través de sus publicaciones en Instagram salió al cruce de su expareja. “Hoy la justicia italiana dijo que espera la sentencia final para la compensación. Es lógico: yo tengo trabajo y la otra parte no. De todos modos, se sabe que en la sentencia final me corresponde”, afirmó Wanda.

Pero la cosa no terminó allí, la mediática también dirigió duras críticas hacia Icardi por su actitud respecto a la situación de sus hijas. En otro pasaje del mismo posteo, la empresaria reclamó: “Baby, busca trabajo y deja de pensar en mí en tus vacaciones. Piensa en tus hijas, que el 3 de agosto empiezan las clases y ya manifestaron su tristeza por tu negativa a darles lo que les robaron. ¿Qué extraño, no? ¿Parece que las personas que asustaron y traumaron a tus propias hijas te hicieron un favor? Yo tengo pasaporte, ellas no y es su derecho. Es violento negarles su derecho de volver con su familia. Busca trabajo y cumplí como padre”.

La respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi tras el fallo de la justicia italiana//Instagram

Wanda Nara lanzó dura acusación contra Mauro Icardi

Además, Wanda Narra puntualizó sobre la dificultad que enfrentan sus hijos para volver a Argentina. En otra historia de Instagram, expresó: “Es el tercer año de mis hijos en un colegio Argentino, solo piden volver. Los varones ya con su trámite okey se niegan a viajar sin sus hermanas. Todo un sistema judicial de vacaciones y ayudando a menores con el deseo de volver a casa y al colegio, cuando un adulto solo genera más violencia, más maltrato y más dolor a sus propios hijos”.

Mensaje de Wanda Nara contra Mauro Icardi//Instagram

En una serie de mensajes, la empresaria también reposteó una reflexión que en este contexto da mucho que hablar: “Sepárate de un psicópata o narcisista te hace vulnerable a formas de violencia extrema, sobre todo si hay hijos de por medio. Las víctimas se enfrentan a violencia económica, material, vicaría, institucional, judicialización, campaña, difamación, etc. En este proceso, los hijos también son violentados, instrumentalizados y manipulados”.

Posteo de Wanda Nara//Instagram

Durante el programa “La mañana con Moria”, el periodista Gustavo Méndez mostró el fallo de la justicia de Milán y contó que declaró inadmisible el recurso de apelación de Wanda Nara y también, condenó a la conductora a devolverle a Mauro Icardi el costo del proceso de 3.500 euros por los honorarios de los abogados.