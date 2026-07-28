Wanda Nara vende su vestido de novia en medio del escándalo con Mauro Icardi: cuánto cuesta

Wanda Nara vuelve a estar en el centro de la escena por el conflicto que mantiene con Mauro Icardi. En los últimos días, la empresaria denunció que sus hijas permanecen en Italia sin poder regresar al país debido a un inconveniente con sus documentos, al tiempo que lanzó duras críticas contra el futbolista por su viaje a la Argentina para acompañar a la China Suárez en un festejo familiar.

Wanda Nara y Mauro Icardi

En medio de esa disputa judicial y mediática, otro detalle llamó la atención de sus seguidores. Wanda Nara decidió desprenderse de una de las prendas más recordadas de su guardarropa: un elegante vestido blanco de diseñador que lució durante un exclusivo evento y que ahora puso a la venta a través de una plataforma de artículos de segunda mano.

El vestido blanco que Wanda Nara puso a la venta

La prenda de Wanda Nara está publicada por 450.000 pesos y corresponde a un diseño de Verónica de la Canal. Se trata de un vestido blanco confeccionado en encaje floral translúcido, con cuello bote, mangas largas, silueta ajustada al cuerpo y corte sirena, un modelo de inspiración romántica que se convirtió en uno de los looks más comentados de Wanda.

El vestido que vende Wanda Nara por 450.000 pesos

Aunque muchos seguidores lo identificaron como un vestido de novia por su diseño y color, Wanda Nara lo utilizó durante las celebraciones de Navidad de 2024, cuando asistió a un exclusivo evento organizado por Swarovski. Ahora, la pieza forma parte de las prendas que decidió ofrecer para la venta.

El look que eligió Wanda Nara para un exclusivo evento de Swarovski

Wanda Nara lució este diseño en un encuentro organizado por la marca de joyas Swarovski, realizado en Galerías Pacífico, donde compartió la convocatoria con figuras como Emilia Attias y Cande Ruggeri. Para esa ocasión, el código de vestimenta invitaba a vestir de blanco, una tradición asociada a las celebraciones de fin de año.

Wanda Nara

Fiel a esa consigna, Wanda Nara eligió este diseño de Verónica de la Canal que combinó elegancia y sofisticación. Con el paso del tiempo, el vestido se convirtió en una de las piezas más recordadas de su guardarropa y, ahora, sorprendió a sus seguidores al ponerlo en venta en medio del complejo momento personal que atraviesa.