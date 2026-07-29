Luego de su paso fugaz por Nueva York para la final del Mundial, Wanda Nara (39) tenía planificado buscar a cuatro de sus cinco hijos en su casa de campo de Milán, donde habían quedado al cuidado de su abuela, Nora Colosimo, mientras ella cumplía con sus compromisos laborales, para luego regresar a Buenos Aires.

En medio del escándalo con Mauro Icardi, Wanda Nara descansó en una de las playas más exclusivas de Italia. (Foto: Grosby Group)

Las fotos in fraganti de Wanda Nara de vacaciones junto a Martín Migueles en la playa

Sin embargo, un hecho inesperado terminó con la breve tranquilidad familiar. Según relató la propia Wanda, un grupo de ladrones ingresó en la casona donde se encontraban y robó los pasaportes, dejando dinero y objetos de valor, pero provocando una situación de angustia e incertidumbre para toda la familia.

Wanda Nara en Portofino. (Foto: Grosby Group)

Inmediatamente, la empresaria viajó a Italia para enfrentar la complicación que implicaba sacar a los chicos del país sin documentación.

Al conflicto judicial que mantiene con Mauro Icardi, padre de Francesca (11) e Isabella (9), se sumó el urgente pedido para tramitar nuevos documentos. Según contó Wanda, no obtuvo respuesta del futbolista, mientras que Maxi López viajó para resolver la situación de los hijos que tienen en común.

Wanda Nara y Martín Migueles, a puro amor en Italia. (Foto: Grosby Group)

La tensión volvió a escalar entre ambos y la conductora expresó su malestar a través de sus redes sociales. "Momentos de miedo e incertidumbre", escribió. Luego agregó con dureza: "Rey, tengo que trabajar ya que soy la única que mantiene a los chicos. ¿O te pensás que esperan tu cuota cuando te dan ganas de pagar... Baby, gastá tu energía en salir a correr y buscar club en vez de jodernos la vida a todos!".

El refugio de Wanda Nara en Portofino

Con la angustia de no poder salir de Italia junto a sus hijas y acompañada en todo momento por su pareja, Martín Migueles, Wanda buscó refugio en Portofino.

La pareja y las dos niñas se instalaron en la Playa de Paraggi, en la Riviera de Liguria, donde intentaron relajarse entre jornadas de playa y el paisaje del exclusivo balneario italiano.

Wanda Nara junto a sus dos hijas, Isabella y Francesca, en la playa de Paraggi. (Foto: Grosby Group)

Frente al característico mar verde intenso —producto de las praderas marinas de Posidonia oceánica—, la mayor de las hermanas Nara buscó desconectarse en un destino elegido especialmente.

No es casualidad que haya sido Portofino, considerado uno de los lugares más exclusivos de la costa italiana por sus clubes privados, sus sofisticados paradores de playa y las imponentes mansiones que rodean la bahía.

Wanda Nara y Martín Migueles en uno de los balnearios más exclusivos de Italia. (Foto: Grosby Group)

Mientras tanto, Martín Migueles acompañó a Wanda durante todo el conflicto y expresó su preocupación por la situación que atraviesa la familia.

"Wanda está sufriendo; las nenas están sufriendo... Estamos esperando que Mauro Icardi firme los papeles para poder volver al país por la rutina de cada uno...", aseguró.