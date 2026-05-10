Horóscopo semanal del 10 al 15 de mayo de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 10 al 15 de mayo de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: La Templanza

Aries, esta semana la Templanza te invita a la calma: todo pasa, mantén la serenidad, piensa dos o tres veces antes de hablar o actuar y prioriza el diálogo en lugar de la impulsividad. Tu mejor día es el 13 de mayo, un día cabalístico; enciende una veladora blanca y pide lo que necesitas, se cumplirá casi de inmediato.

Salud: Cuida estómago, piel y cabello. Toma vitaminas, sigue una buena dieta y camina bastante para reducir estrés e insomnio. Evita ejercicio pesado.

Consejo: Revisa tus ingresos y egresos, haz balance. Busca crecimiento profesional; si no estás a gusto, cambia de trabajo. Compra algo nuevo para patrimonio, renueva pasaporte o papeles migratorios. Sé más egoísta y pon tu bienestar primero. Adopta una mascota para pasear.

Números de la suerte: 09, 27, 32 (tres golpes de suerte).

Colores: Negro y rojo.

Amor: Si estás en pareja, sigue bien; si no, conocerás gente compatible. Alguien importante (hombre mayor de 40) te hablará de negocios.

Recomendación: Las cartas (Dos de Bastos y Rey de Copas) indican viaje, crecimiento laboral y apoyo de gente poderosa. Ahorra, evita gastos innecesarios y protege tu energía. Saturno te favorece en estructura y negocios prósperos.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Tauro, eres la luz en este momento. El Ermitaño te trae soluciones a problemas pendientes y crecimiento en todas las áreas. Tu mejor día es el 12 de mayo, día cabalístico; te llegará un regalo inesperado.

Salud: Cuida intestinos, colitis y posibles quistes. Acude al doctor y mantén chequeos.

Consejo: No hables por hablar ni te desesperes. Toma un curso de administración, ingeniería o urbanismo. Define tu vida claramente (evita doble vida). Haz una depuración de personas negativas y protege tu energía con perfume, agua bendita y discreción.

Números de la suerte: 03, 04, 13.

Colores: Rojo y azul fuerte.

Amor: Soluciona problemas de pareja o legales. Evita doble vida y define hacia dónde vas.

Recomendación: Las cartas (Cuatro de Oros y As de Espadas) hablan de abundancia, recuperación de lo perdido, ingresos y victoria sobre obstáculos. Neptuno te da visión clara. Prepara un viaje y celebra.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Carruaje

Géminis, sigue adelante sin miedo. Estás en momento de avance y crecimiento patrimonial. Tu mejor día es el 14 de mayo; llegarán dinero, juntas laborales y cierre de contratos.

Salud: Cuida espalda baja, riñones y retención de líquidos. Bebe más agua de frutas y haz ejercicio.

Consejo: No te dejes manipular por gente tóxica. Haz limpia de relaciones, organiza tu tiempo, levántate temprano y sé perseverante. Considera cirugía estética o médica si la planeabas.

Números de la suerte: 10, 12, 15.

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Lleva las cosas paso a paso, no te enamores rápido. Busca alguien compatible.

Recomendación: Las cartas indican vitalidad, fortalecimiento mental y nuevos trabajos o negocios. Marte te impulsa. Avanza en papeles de migración, visa o pasaporte.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Emperador

Cáncer, es momento de ser fuerte y crecer. Quita drama, exageración y pensamientos negativos. Tu mejor día es el 11 de mayo, ideal para juntas laborales y progreso.

Salud: Maneja estrés, nervios e insomnio. Evita sobrepensar.

Consejo: Arregla papeles legales (saldrán a tu favor). Estudia idiomas, comercio o administración. Haz inventario personal y aléjate de gente tóxica o con intereses ocultos.

Números de la suerte: 01, 09, 28.

Colores: Azul y blanco.

Amor: Posible ofrecimiento de matrimonio o pareja estable. Una mujer de poder te ayudará.

Recomendación: Las cartas (As de Bastos y Sota de Espadas) traen poder, nuevos ingresos y apoyo. Plutón favorece reconocimientos y estabilidad. Prepara un viaje para más adelante.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Sol

Leo, brilla sin cesar. Momento de abundancia y realización. Tu mejor día es el 14 de mayo, con cuatro golpes de suerte.

Salud: Cuida espalda baja, cadera y hernias. Usa faja si es necesario y evita ejercicio pesado.

Consejo: Pon límites, no prestes dinero. Cambia de casa si puedes. Protégete con limón verde, agua bendita y perfume de sándalo. Camina por las mañanas.

Números de la suerte: 17, 19, 41.

Colores: Blanco y negro.

Amor: Llega persona indicada (posiblemente Capricornio, Aries o Sagitario). Busca estabilidad. Evita relaciones con casados.

Recomendación: Las cartas (Caballo de Oros y Caballo de Espadas) indican gente de poder ofreciendo trabajo en gobierno, ventas o áreas afines. Venus te favorece.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Mundo

Virgo, mueve energías positivas y busca nuevos rumbos. Tu mejor día es el 15 de mayo; llega dinerito extra y mejoras de ánimo.

Salud: Cuida estómago, gastritis y hernias. Come mejor y camina.

Consejo: Toma decisiones que te convengan a ti. Arregla papelería legal. Sé discreto y abre los ojos ante traiciones.

Números de la suerte: 22, 37, 68.

Colores: Azul y blanco.

Amor: Amor compatible o sorpresa positiva.

Recomendación: Las cartas indican dinero rápido, regalo, sorpresa y propuesta de empresa internacional. Mercurio trae mensajes favorables. Purifícate y pide lo que necesitas.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: La Torre

Libra, la carta de la Torre te invita a buscar un patrimonio, estabilidad y crecimiento definido en tu vida. Deja atrás lo volátil y lo cambiante. Tu mejor día es el 14 de mayo, ideal para recibir dinero extra, compensaciones y avanzar en proyectos.

Salud: Cuida tu piel, cabello y vista. Acude al dermatólogo y oculista si es necesario.

Consejo: Haz una limpia profunda en tu casa y closet. Dialoga con tu pareja si algo no funciona o date un tiempo para sanar. Estudia una maestría, diplomado o aprende un idioma extra. Prepara un viaje para junio o julio.

Números de la suerte: 16, 33, 55 (tres golpes de suerte).

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Semana de mucha pasión, pero evita amores prohibidos con personas casadas. Busca relaciones estables.

Recomendación: Las cartas (Siete de Copas y Sota de Bastos) indican juntas laborales, exámenes y proyectos que sacarás adelante. El Sol te trae energía y riqueza; sal a caminar por las mañanas para quemar energías negativas. Compra muebles para tu hogar.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: La Fuerza

Escorpión, tu carta de la Fuerza te recuerda que tienes la fortaleza interna para resolver problemas familiares, laborales y personales. Tu mejor día es el 12 de mayo, día cabalístico con dinerito extra por ventas.

Salud: Cuida garganta, pulmones y evita virus. Toma vitaminas, cítricos y descansa bien.

Consejo: Quita personas tóxicas y envidiosas de tu entorno. Manifiesta lo que deseas para tu futuro. Cambia lo que sea necesario: dieta, look, amistades o trabajo. Protege tu energía.

Números de la suerte: 18, 24, 35 (tres golpes de suerte).

Colores: Rojo y verde.

Amor: Momento de estabilidad. Busca parejas positivas.

Recomendación: Las cartas (As de Oros y Cuatro de Bastos) hablan de riqueza, estabilidad y crecimiento. Urano favorece cambios radicales. Pide aumento de sueldo o vende algo. Cuídate de brujerías, envidias y fraudes.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Mago

Sagitario, la carta del Mago te dice: pide que se te dará. Brillantez, fuerza y abundancia llegan. Tu mejor día es el 14 de mayo, día cabalístico con juntas laborales y reconocimientos.

Salud: Cuida estómago y grasa visceral. Come sano, evita antojos nocturnos y quiérete más.

Consejo: Cambia celular, iPad o computadora. Muévete de casa, ciudad o país. Camina en la naturaleza y toma sol. Evita chismes y enojos.

Números de la suerte: 21, 26, 60 (cinco golpes de suerte).

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Propuesta de amor, matrimonio o casamiento.

Recomendación: Las cartas (Seis de Oros y Caballo de Copas) indican energía positiva y crecimiento. Júpiter trae abundancia. Pon un negocio o cambia de trabajo. Cuídate de intrigas.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: As de Oros

Capricornio, sigue con tu buena racha económica. El As de Oros te favorece en riqueza y estabilidad. Tu mejor día es el 13 de mayo, día cabalístico.

Salud: Cuida piel, cabello y virus (gripa, herpes). Toma vitaminas y evita multitudes.

Consejo: Sé discreto con tu dinero y ahorra más. Arregla papeles de pasaporte o visa. No regreses con ex tóxicos. Invierte en negocio propio (redes sociales, IA, ventas).

Números de la suerte: 07, 20, 25 (cinco golpes de suerte).

Colores: Azul y amarillo.

Amor: Llega el gran amor (compatible con Aries, Tauro o Virgo). Ve paso a paso, sin apresurarte.

Recomendación: Las cartas (Sota de Copas y Rey de Bastos) indican juntas laborales importantes, compromisos y suerte en juegos de azar. Marte te impulsa en amor y trabajo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: La Estrella

Acuario, estás en tu momento de luz y crecimiento. La Estrella te dice: créetelo y no te sabotees. Tu mejor día es el 12 de mayo.

Salud: Controla estrés, ansiedad, depresión e insomnio. No sobrepienses.

Consejo: Arregla o cambia tu casa. Estudia tecnología, comunicaciones o temas que te apasionen. Libera todo lo negativo.

Números de la suerte: 08, 34, 50 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Azul y blanco.

Amor: Resuelve temas pendientes con amores del pasado. Busca liberación emocional.

Recomendación: Las cartas (Cuatro de Espadas y Rey de Oros) traen compromiso firme, estabilidad económica y dinerito extra. Sabrás de un embarazo familiar que te alegrará.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Loco

Piscis, la carta del Loco marca un nuevo comienzo maduro y práctico. Es momento de riqueza, estabilidad y nuevas oportunidades. Tu mejor día es el 11 de mayo, día cabalístico.