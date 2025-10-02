La tajante decisión de Rocío Rial por su sobrino tras la detención de Morena Rial

Desde el 29 de septiembre, Morena Rial volvió a estar detenida. La joven de 27 años perdió el beneficio de excarcelación al no cumplir con las medidas dispuestas por la Justicia en febrero pasado, al momento que fue apresada, en el marco de la causa que la coloca como parte de una banda delictiva que cometía robos en propiedades bajo la modalidad de escruche.

Por siete meses, la hija de Jorge Rial mantuvo el beneficio de esperar el juicio en su contra en libertad pero ante el incumplimiento, ahora se encuentra detenida en la Unidad 51 de Magdalena. En este contexto, la hermana de la reclusa, Rocío, tomó una decisión respecto a su sobrino, que está próximo a cumplir un año de vida.

Rocío Rial y la decisión sobre el hijo de Morena Rial

En febrero pasado, ante el gran escándalo, las hermanas Rial se unieron tras un periodo alejadas. Rocío Rial abrió las puertas de su hogar para alojar a su hermana, Morena, y su sobrino, Amadeo, para cumplir una de las condiciones de la Justicia para otorgar la excarcelación. Desde entonces, las jóvenes convivían.

Pero, la realidad de ambas cambió en las últimas horas. Morena Rial ahora pasa sus días en la Unidad 51 de Magdalena, donde deberá esperar hasta el momento que se realice el juicio en su contra. Su abogado, Alejandro Cipolla, anunció que pedirá la prisión domiciliaria, pero se trata de una decisión judicial que puede llevar tiempo para ser otorgada.

Por su parte, Rocío habría tomado una postura de acompañamiento en este difícil momento familiar. Fue Facundo Ventura, amigo de More, quien contó sobre el importa rol que tiene la menor de las hermanas y al decisión que tomó. "Una de sus mejores amigas (de Morena) me contaba que estaban armando, de todas maneras, el cumpleaños de su hijo Amadeo, que es ahora. Lo van a hacer igual, lo van a festejar con su hermana, Rocío", contó en La Posta del Espectáculo.

El próximo 7 de octubre, el niño cumple su primer año de vida y Rocío está al frente de la organización del evento al continuar con los preparativos planeados, a pesar de que Morena continúe detenida el cumpleaños se realizará. Se especula que la joven esté alojada en el penal al menos un mes, lo que tardaría en obtener la respuesta judicial sobre el acceso a la prisión domiciliaria.

En cuanto al cuidado del menor, fue Jorge Rial quien despejó las dudas al respecto al hablar al respecto en el streaming Carnaval: “Lo estamos cuidando con Rocío, que me sorprendió con su instinto materno. También con María, mi pareja, que me da una mano enorme”. Por el momento, se desconoce cómo serán los próximos días de Morena Rial encarcelada, pero lo cierto es que Rocío Rial cumple un rol fundamental en la vida de su hermana cuidando a su bebé.