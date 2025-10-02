Morena Rial se encuentra nuevamente en el ojo de la atención mediática, tras haber sido detenida por no cumplir con los pedidos de la Justicia. La joven, que había logrado la excarcelación tras las acusaciones de robo agravado, incumplió con la normativa y se vio trasladada a la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena, donde se quedará hasta el momento del juicio. Sin embargo, en este contexto, lanzó un inédito pedido que provocó una grieta familiar y la indignación de los usuarios.

Morena Rial y sus hijos

Grieta familiar: El pedido de Morena Rial para festejar el primer cumpleaños de su hijo

Morena Rial fue acusada de robo agravada en febrero del 2025. Sin embargo, la defensa consiguió la excarcelación hasta el momento del juicio, dado que ella tenía que cuidar a su bebé Amadeo, que cumplirá su primer año el 7 de octubre. Durante estos meses, debía cumplir una lista de requisitos, como los eran conseguir sustento económico y psicólogo. Hace unos días, la policía volvió a detenerla, debido a que incumplió con el pedido de la Justicia, y su bebé quedó al cuidado de su padre, Jorge Rial, y su hermana, Rocío.

Morena Rial y Amadeo

Los medios de comunicación y redes sociales no dudan en dar a conocer diferentes detalles que van surgiendo en el día a día. Puro Show (eltrece) es uno de los programas que se mantienen al tanto de los sucesos dentro de la cárcel. Fue así que Matías Vázquez reveló que se creó una grieta familiar muy fuerte, debido al cumpleaños del bebé, y a un inédito pedido que hizo la polémica para poder pasar el día con Amadeo.

“Hay una grieta familiar muy fuerte. Porque Morena quiere festejar el cumpleaños en el penal y la familia, Rocío y Jorge, no quieren saber nada con eso”, detalló el panelista. De esta manera, en el vivo, explicaron que ella no se encuentra en una prisión familiar, por lo que tampoco es factible este pedido. Finalmente, Vázquez especuló: “Es la parte quizás más sensible de una situación que hoy Morena Rial no esperaba, y pasó, porque la justicia realmente no le tiene miedo ni al apellido Rial ni a nada”.

Según explicó Jorge Rial en el streaming Carnaval, Amadeo está bajo el cuidado de él, su pareja María y su hija Rocío, quien mostró grandes dotes maternos. Esta situación volvió a desestabilizar a la familia Rial, sobre todo porque Morena deberá quedar presa hasta que se realice el juicio en su contra por robo agravado. Nuevamente, las redes sociales y los medios de comunicación apuntaron contra la influencer, y no dudaron en dejar sus comentarios alrededor de los nuevos escándalos.

A.E