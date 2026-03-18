El ida y vuelta entre Lali Espósito y Judeline, la cantante española que sufrió un robo en la Argentina

Lali Espósito causó revuelo en las últimas horas al comentar una llamativa publicación de Judeline, la joven española que se presentó en el Lollapalooza recientemente. Sin vueltas y con tono tranquilo, la cantante reveló que durante su paso por el país sufrió un robo y fue ahí cuando la intérprete de Fanático le contestó de manera ingeniosa.

El particular mensaje de Lali Espósito para Judeline tras revelar su mal momento en la Argentina

El fin de semana se llevó a cabo el festival Lollapalooza y muchos artistas internacionales llegaron al escenario para conectar con el público argentino. Uno de ellas fue Judeline, la joven española de 23 años, que arribó al país el martes 10 de marzo para presentarse el viernes 13 en el evento musical. Sin embargo, su visita comenzó con un contratiempo inesperado: la pérdida de su celular.

En una charla con Fefe Bongiorno para El Cancionero, la cantante explicó lo sucedido con total naturalidad y sin preocupaciones: “Digo robar, pero en realidad me lo dejé en un Uber porque soy lerda. Pero lo han apagado porque no contestan las llamadas. Entonces pues lo perdí y me lo robaron”. En este sentido, aseguró: “Estoy teniendo una experiencia muy bonita en Argentina. Quitando que me robaron el móvil”.

Judeline

Lejos de quedarse en ese mal momento, Judeline continuó con su agenda laboral y disfrutó de su estadía tanto en Argentina como en Chile. Días más tarde, compartió en Instagram un álbum de fotos de su gira. Entre las imágenes, incluyó una selfie junto a Nicki Nicole, su look e instantes de su recital. No obstante, lo más llamativo para sus seguidores fue una captura del mapa que mostraba la última ubicación de su iPhone, un detalle que no pasó desapercibido en las redes.

Con esa mezcla de humor y espontaneidad que la caracteriza, Lali Espósito se sumó a la gran cantidad de personas que hicieron mención a esta postal y escribió: “Fue un honor explicarte dónde quedaba La Matanza”. La respuesta no tardó en llegar y Judeline reaccionó con entusiasmo: “jajajjaja yo te amooo dios mío”.

El particular posteo de Judeline sobre la ubicación de su teléfono.

Este insólito intercambio entre las artistas generó un fuerte revuelo y cientos de interacciones por parte de los usuarios. De esta manera, el desopilante ida y vuelta entre Lali Espósito y Judeline, la cantante española que sufrió un robo en la Argentina, se llevó toda la atención y hasta expectativas de una posible colaboración entre ellas.

Quién es Judeline, la española que fue víctima de robo durante su paso por el Lollapalooza

Judeline, cuyo nombre real es Lara Blanco, es una de las nuevas voces emergentes de la escena musical española que viene ganando proyección internacional. Nacida en Andalucía, la artista de 23 años logró destacarse por su estilo propio, donde fusiona pop, electrónica y sonidos urbanos con una impronta experimental que la diferencia dentro de la nueva generación.

Judeline

Su propuesta artística combina una estética cuidada con letras introspectivas y una identidad sonora en constante evolución. Con una fuerte presencia en plataformas digitales, Judeline comenzó a construir una comunidad de seguidores que crece a paso firme, impulsada también por sus presentaciones en vivo y su participación en festivales internacionales.

En poco tiempo, su nombre empezó a circular con fuerza dentro de la industria musical, posicionándola como una de las promesas europeas a seguir. Su reciente paso por Argentina, donde formó parte del lineup del Lollapalooza 2026, confirmó su expansión fuera de España y consolidó su vínculo con el público latinoamericano.