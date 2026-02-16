Así fue el día 2 del Cosquín Rock: los mejores recitales, las sorpresas y los recuerdos de una jornada única

El Cosquín Rock 2026 llegó a su fin. Tras dos muy intensos, llenos de sorpresa, música y mucha crítica social, el festival se despidió con un día 2 que superó las expectativas, que ya eran altas de por sí. CARAS estuvo presente en Córdoba y fue testigo de los mejores momentos que arrojó este domingo.

El día 1 del Cosquín Rock aparecía como un escollo difícil de superar. Desde la entrada en camilla de Joaquín Levinton a los escenarios tras superar un infarto, hasta el vestido de Lali con las críticas de sus haters (incluido Milei) y los tributos de Abel Pintos, el sábado se había posicionado como una jornada que quedará en la memoria de todos los que asistieron. Por fortuna, el día 2 supo estar a la altura, con shows que se destacaron a lo largo de todo el domingo.

Lali Espósito en Cosquín Rock 2026.

Los mejores momentos del día 2 del Cosquín Rock

Temprano, la banda de Rosario Ortega y Zorrito Von Quintiero, Beats Modernos, hicieron su homenaje a Charly García. El show contó con la actuación estelar de León Gieco, que se sumó por sorpresa y dedicó su repertorio a uno de los padres del rock nacional.

El propio León también fue el protagonista de otra situación destacada, cuando tocó con Agarrate Catalina, la reconocida murga uruguaya. El show terminó con la gente saltando y cantando contra Javier Milei.

Más tarde, Kapanga dijo presente, con la fiesta y el nivel que lo caracteriza. “A través del universo”, su clásico tema, hizo estallar al público y demostró que los de Quilmes no pasan de moda.

Ya sobre el cierre del día, Fito Páez se adueñó del escenario. Vestido de blanco y con una actitud muy tranquila, entonó muchos de sus grandes temas. Obviamente, los entonó de una manera diferente a la versión original, algo que se ha convertido en una especie de sello del cantante rosarino.

Finalmente, Airbag ratificó su excelente momento y arrasó con el Cosquín Rock. La banda de los hermanos Sardelli, que para muchos es considerada como una de las más importantes de la actualidad, aportó su rock pesado que hizo vibrar a los miles de personas que la esperaron.

Estos shows fueron solo una muestra de dos jornadas históricas en las que más de 90.000 personas disfrutaron del Cosquín Rock 2026 en su máximo esplendor. La lista de artistas y shows fue interminable y dejó claro todo el talento que existe en Argentina..

Fotos y videos: Silvina Palumbo