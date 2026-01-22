Luisana Lopilato mostró el antes y el después de su hijo Elías, que cumple 10 años. La actriz eligió compartir distintos momentos del crecimiento de su hijo, desde su nacimiento hasta la actualidad, destacando tiempo compartido entre hermanos y con el resto de la familia. El repaso visual reúne imágenes que acompañó con un emotivo mensaje.

Luisana Lopilato compartió un emotivo video para celebrar el cumpleaños número diez de su hijo Elías. La actriz mostró imágenes del antes y el después de su hijo, con distintos momentos de su crecimiento, desde la infancia hasta la actualidad. La publicación se convirtió en un repaso de recuerdos familiares y en una manera de destacar la importancia de este día para toda la familia.

Luisana Lopilato

A través de su cuenta de Instagram, la artista posteó una grabación que reúne escenas cotidianas y momentos especiales que reflejaron el crecimiento de su hijo. Además, acompañó las imágenes con un mensaje dedicado a su hijo, en el que expresó: “¡Elías! No puedo creer que hoy estés cumpliendo 10 años. El tiempo pasó volando y vos crecés con una luz tan especial que ilumina a toda esta familia”.

En el texto que acompañó la publicación, Luisana Lopilato destacó aspectos de la personalidad de Elías. “Siempre tenés esa manera tan tuya de observar en silencio, pero qué clara la tenés… entendés todo”, escribió, subrayando la madurez y sensibilidad de su hijo. También agregó: “Qué orgullosa estoy de vos: de lo bueno, dulce y generoso que sos, de lo cool, gracioso y auténtico. ¡Cómo me hacés reír!”.

Luisana Lopilato, Michael Bublé y Elías

El mensaje incluyó además palabras de agradecimiento hacia su segundo hijo por el rol que tuvo en momentos difíciles para la familia. “Gracias porque en momentos difíciles fuiste nuestra luz. Gracias por esperar, por escuchar y por amar de una manera tan pura y sincera”, expresó la artista, destacando que su hijo es un gran sostén emocional para toda la familia.

El antes y el después de Elías, el segundo hijo de Luisana Lopilato y Michael Bublé

Para concluir su posteo en redes sociales, Luisana Lopilato escribió una dedicatoria para Elías de parte de toda la familia. “Todos te amamos tanto, más de lo que imaginás. Que tengas un día hermoso. Que Dios te acompañe siempre, en cada paso y en cada decisión que tomes. Te amamos con todo nuestro corazón. Tus hermanos, papá y mamá”, agregó.

La publicación de la ex Rebelde Way tuvo como eje el contraste entre las imágenes de su hijo recién nacido, en 2016, y las actuales, donde ya se lo ve con diez años. Este recurso mostró al menor desde que era un bebé, compartiendo momentos con sus hermanos, caminatas con Michael Bublé y divertidas escenas con su madre.

En la grabación, Elías aparece en distintas etapas de su vida, desde sus primeros juegos hasta momentos más recientes, siempre acompañado por su familia. Luisana Lopilato eligió celebrar a su hijo con un gesto que combina imágenes y palabras, mostrando cómo el crecimiento del pequeño se convierte en motivo de orgullo y alegría.

Luisana Lopilato, Michael Bublé y Elias

Luisana Lopilato mostró el antes y el después de su hijo Elías, que cumple 10 años, con un video y un mensaje lleno de ternura. La publicación reflejó la importancia que la actriz le da a la familia, el orgullo por el crecimiento de su hijo y la emoción de celebrar una fecha especial. El posteo mostró un momento íntimo que se convirtió en símbolo de unión y amor familiar.

