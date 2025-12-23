Luisana Lopilato mostró la tradición navideña de su hijo Noah: “Desde que empezó el jardín”

Con la llegada de diciembre y el frío del hemisferio norte como telón de fondo, Luisana Lopilato volvió a abrir una ventana a su intimidad familiar desde Canadá. Entre luces navideñas, paseos nocturnos y postales invernales, la actriz celebró una vez más la época más especial del año.

Luisana Lopilato

En ese clima de festejo y calidez, Luisana Lopilato también aprovechó sus redes sociales para mostrar una tradición que mantiene desde que su hijo mayor, Noah, comenzó el jardín. Se trata de una actividad escolar que se repite año tras año y que, para ella, ya se convirtió en un pequeño ritual familiar que marca el cierre del ciclo lectivo y el inicio del espíritu navideño.

La curiosa tradición de Luisana Lopilato y su hijo Noah

Luisana Lopilato compartió en Instagram un carrusel de imágenes en el que se la ve participando del tradicional Pancake Day del jardín de su hijo Noah, una costumbre típica en muchas escuelas canadienses. Con humor y cercanía, la actriz escribió: “Desde que Noah empezó jardín, ¡no me pierdo el Pancake Day! Mi gran aporte ese día: ayudar con la manteca”, confesó.

Luisana Lopilato

En una segunda línea, Luisana Lopilato destacó el espíritu de comunidad que se vive en ese tipo de encuentros escolares y celebró el trabajo conjunto entre las familias: “¡Qué gran equipo de padres para cerrar el año!”, expresó. Más allá del gesto simple, la publicación dejó en evidencia cómo la actriz prioriza estos momentos cotidianos, incluso en medio de su agenda laboral y de una vida marcada por la exposición pública.

Qué significa la “Bublé season” para la familia de Luisana Lopilato

En paralelo a esta tradición escolar, Luisana Lopilato volvió a hacer referencia a la ya famosa “Bublé season”, el concepto con el que define la llegada oficial de la Navidad en su hogar. Ligada a la música de su esposo, Michael Bublé, pero también a los rituales familiares, esta etapa del año representa para ellos un tiempo de unión, celebración y gratitud.

Luisana Lopilato

A través de fotos y videos, Luisana Lopilato mostró paseos bajo luces navideñas, encuentros con vecinos y acciones solidarias en su comunidad. Para la actriz, la “Bublé season” no es solo una banda sonora, sino una forma de vivir diciembre, con familia, tradiciones y pequeños gestos que convierten lo cotidiano en momentos memorables.