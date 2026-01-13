Así es la casa de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Argentina

Luisana Lopilato y Michael Bublé tienen una residencia en Argentina que refleja el estilo moderno y familiar de la pareja. La propiedad, ubicada en Nordelta, está rodeada de un entorno natural que se integra con cada espacio interior. Cada espacio se destaca por su amplitud y luminosidad, con ambientes pensados para disfrutar y descansar.

La artista y el cantante comparten una propiedad en Nordelta, uno de los barrios privados más reconocidos de Buenos Aires. Con vista a un lago artificial y rodeada de naturaleza, la vivienda refleja un estilo moderno y funcional, pensado para disfrutar. Este entorno le otorga tranquilidad y privacidad, ideal para descansar.

En sus redes sociales, Luisana Lopilato suele compartir imágenes del lugar cada vez que regresa al país, mostrando rincones de la vivienda y momentos con sus hijos. La residencia cuenta con un diseño contemporáneo, donde predominan las líneas simples y los espacios luminosos, gracias a los grandes ventanales que destacan en cada ambiente.

Uno de los detalles que más llamó la atención a los seguidores de la actriz y Michael Bublé es la vista al lago que tiene su casa. Este detalle arquitectónico y urbanístico es característico de Nordelta, donde muchas viviendas se construyen con vistas abiertas y jardines donde predominan las plantas y los árboles.

Los espacios familiares de la casa de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Buenos Aires

Los interiores de la casa de Luisana Lopilato y Michael Bublé se caracterizan por la amplitud y la funcionalidad. La cocina, el living y el comedor están pensados para la vida cotidiana, con mobiliario moderno y detalles que aportan calidez. Los ventanales amplios permiten disfrutar del paisaje y refuerzan la sensación de integración con el exterior.

En este contexto, la propiedad se destaca por su diseño para la vida en familia. Los ambientes amplios y la distribución práctica permiten que cada integrante tenga su lugar, al mismo tiempo que se favorecen los espacios comunes. El jardín y la vista al lago son protagonistas, ya que ofrecen un escenario ideal para actividades al aire libre.

Aunque Luisana Lopilato y Michael Bublé residen gran parte del año en Canadá, la casa de Nordelta representa su fuerte vínculo con Argentina. Cada vez que la artista visita el país, por trabajo o descanso, aprovecha para disfrutar momentos con sus hijos en la propiedad, que se convirtió en un lugar especial para toda la familia.

