El emotivo mensaje de Luisana Lopilato sobre Argentina: “Quiero volver más de una vez”

Luisana Lopilato compartió un emotivo mensaje sobre Argentina que refleja su deseo de regresar más de una vez durante este año. La actriz, que vive en Vancouver hace años junto a Michael Bubblé, su pareja, dejó en claro la importancia que tiene para ella mantener el vínculo con su país natal.

En las últimas horas, la destacada artista compartió en sus redes sociales una serie de imágenes con un comentario que reflejó su vínculo con el país donde nació y donde inició su carrera. Radicada en Canadá junto a su esposo, el cantante Michael Bublé, y sus hijos, la artista expresó públicamente su deseo de regresar a visitar varias veces en el año.

“Este año quiero ir a Argentina más de una vez. Volver a perderme en sus paisajes, recorrerla sin apuro y disfrutar todo lo increíble que tiene”, escribió Luisana Lopilato en su cuenta de Instagram, junto a una serie de imágenes tomadas en distintos rincones del país. La publicación generó una ola de reacciones de parte de sus seguidores, quienes celebraron la posibilidad de verla en Argentina.

Las imágenes que acompañaron sus palabras mostraron paisajes característicos del país, desde escenarios con montañas hasta momentos con animales. La actriz destacó la importancia de recorrerlos, disfrutando de cada detalle y valorando la diversidad que ofrece el territorio nacional. Su publicación generó cercanía mostrando que, más allá de la distancia, el vínculo permanece intacto.

Luisana Lopilato y una carrera que inició en Argentina y se expandió por el mundo

Luisana Lopilato comenzó su camino artístico en Buenos Aires a muy corta edad, participando en publicidades y programas infantiles. Su primer gran papel llegó en la telenovela Chiquititas en 1997, donde se integró al elenco principal y ganó popularidad entre el público juvenil. Posteriormente, formó parte de Mi familia es un dibujo y alcanzó gran reconocimiento con Rebelde Way, producción que le permitió incursionar en la música.

Más tarde, consolidó su lugar en la televisión argentina con Casados con hijos, comedia que se convirtió en un clásico y que aún hoy mantiene vigencia. Tras el éxito en Argentina, la artista expandió su carrera hacia el exterior. Radicada en Canadá junto a su esposo Michael Bublé, comenzó a participar en producciones internacionales que le dieron visibilidad fuera de su país natal.

En la actualidad, Luisana Lopilato es reconocida como una artista con trayectoria sólida, tanto en Argentina como en el exterior. Su participación en festivales internacionales y su presencia en producciones de distintos países. La publicación que realizó la actriz en las últimas horas emocionó a todos sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron con felicidad a su posteo.

