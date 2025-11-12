Los mejores looks del evento privado de Johnny Depp: de Julieta Ortega e Iván Noble a Vero Lozano y Jimena Cyrulnik

Con Johnny Depp como anfitrión, la premiere privada de su último film, “Modigliani, tres días en Montparnasse”, se convirtió en punto de encuentro para artistas, músicos y referentes del mundo fashion. Julieta Ortega, Iván Noble, Vero Lozano y Jimena Cyrulnik fueron parte de una velada que dejó ver looks pensados para una alfombra roja alternativa, marcada por diseños urbanos y la diversidad estética.

Los looks más destacados del evento privado de Johnny Depp

Johnny Depp y Verónica Lozano- Carlos Cervetto

Con una alfombra roja discreta pero cuidada, el encuentro se convirtió en una pasarela espontánea donde cada invitado aportó su estilo personal. El reconocido actor de Piratas del Caribe, quien llegó a la presentación de su segunda película como director, lució un look bohemio y artístico.

En esta ocasión, Johnny Depp se lució con un sombrero de ala media, gafas oscuras y bufanda ligera, aportándole un aire relajado y boho chic. Completó su elección con una camisa clara acompañada de un chaleco oscuro, evocando un estilo funk, junto con un pantalón de corte clásico con un pañuelo estampado colgando de su bolsillo.

Johnny Depp y Verónica Lozano

Por su parte, Verónica Lozano acompañó al actor durante toda la velada, robándose todas las miradas por su look total black. La presentadora se declinó por un vestido strapless negro con detalles de encaje y transparencias, que combinan sensualidad y dramatismo. Además, sumó un pequeño bolso con botas de media caña a juego.

Donato de Santis

Entre los presentes se destacó Donato de Santis con un atuendo con guiños bohemios, compuesto por una camisa azul oscura combinada con chaleco beige claro, que da contraste y estructura, junto con un pañuelo rojo al cuello, aportando personalidad. Concluyó su outfit con unos jeans clásicos con zapatos negros de cuero.

Panam

Panam se lució en la alfombra roja del evento con un look rocker sofisticado, compuesto por una blusa negra con diseño de encaje en el frente y mangas de tul con un pantalón de cuero negro, ajustado con botas a juego. También asistió Joaquín Levinton con un abrigo trench coat beige con pliegues marcados, una remera negra y un pantalón a juego con zapatos a juego.

Joaquín Levinton

Julieta Ortega

Julieta Ortega llegó a la premiere privada de Johnny Depp con un blazer negro clásico, de corte estructurado, junto a un top beige claro con escote en v. Sumó también un pantalón de jean gris desgastado con roturas en las rodillas que sumó un aire casual. Su atuendo jugó con el contraste entre lo clásico y lo urbano.

Iván Noble

Gabriel Corrado

Juanse

Jimena Cyrulnik se robó todas las miradas del evento con un look total black compuesto por un vestido strapless negro con falda plisada con largo midi. El diseño sin mangas resalta los hombros y el escote de forma sutil, mientras que las tablas en la falda aportan movimiento y textura.

Jimena Cyrulnik

Entre los destacados invitados de Johnny Depp se encontró Gaby Álvarez, luciendo un atuendo fiel a su estilo. El productor se declinó por una chaqueta negra entallada, de corte clásico, que aportó estructura y elegancia. Además, sumó un pantalón a juego con brillos y unos zapatos en tono claro que equilibran el conjunto.

Gaby Álvarez

Johnny Depp fue el centro de una noche que reunió a figuras del espectáculo la presentación de su segunda película como director, “Modigliani, tres días en Montparnasse”. De Julieta Ortega e Iván Noble a Vero Lozano y Jimena Cyrulnik, los mejores looks se desplegaron en una alfombra roja que combinó estilos personales, sobriedad y presencia.

VDV