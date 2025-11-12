miércoles 12 de noviembre del 2025
En vivo
CELEBRIDADES Hoy 16:31

Los mejores looks del evento privado de Johnny Depp: de Julieta Ortega e Iván Noble a Vero Lozano y Jimena Cyrulnik

Diseños clásicos, prendas urbanas y elecciones que marcaron presencia la esperada premiere privada.

Los mejores looks del evento privado de Johnny Depp de Julieta Ortega e Iván Noble a Vero Lozano y Jimena Cyrulnik
Los mejores looks del evento privado de Johnny Depp de Julieta Ortega e Iván Noble a Vero Lozano y Jimena Cyrulnik | -

Con Johnny Depp como anfitrión, la premiere privada de su último film, “Modigliani, tres días en Montparnasse”, se convirtió en punto de encuentro para artistas, músicos y referentes del mundo fashion. Julieta Ortega, Iván Noble, Vero Lozano y Jimena Cyrulnik fueron parte de una velada que dejó ver looks pensados para una alfombra roja alternativa, marcada por diseños urbanos y la diversidad estética.

Los looks más destacados del evento privado de Johnny Depp

La noche porteña se vistió de gala para recibir a Johnny Depp en la premiere privada de su última película, “Modigliani, tres días en Montparnasse”, en un evento que reunió a figuras del espectáculo, la moda y la televisión. Entre los presentes, destacaron Julieta Ortega, Iván Noble, Vero Lozano y Jimena Cyrulnik, quienes eligieron looks que combinaron elegancia, actitud y comodidad.

Los mejores looks del evento privado de Johnny Depp: de Julieta Ortega e Iván Noble a Vero Lozano y Jimena Cyrulnik
Johnny Depp y Verónica Lozano- Carlos Cervetto

Con una alfombra roja discreta pero cuidada, el encuentro se convirtió en una pasarela espontánea donde cada invitado aportó su estilo personal. El reconocido actor de Piratas del Caribe, quien llegó a la presentación de su segunda película como director, lució un look bohemio y artístico.

En esta ocasión, Johnny Depp se lució con un sombrero de ala media, gafas oscuras y bufanda ligera, aportándole un aire relajado y boho chic. Completó su elección con una camisa clara acompañada de un chaleco oscuro, evocando un estilo funk, junto con un pantalón de corte clásico con un pañuelo estampado colgando de su bolsillo.

Los mejores looks del evento privado de Jhonny Depp: de Julieta Ortega e Iván Noble a Vero Lozano y Jimena Cyrulnik
Johnny Depp y Verónica Lozano

Por su parte, Verónica Lozano acompañó al actor durante toda la velada, robándose todas las miradas por su look total black. La presentadora se declinó por un vestido strapless negro con detalles de encaje y transparencias, que combinan sensualidad y dramatismo. Además, sumó un pequeño bolso con botas de media caña a juego.

Los mejores looks del evento privado de Jhonny Depp: de Julieta Ortega e Iván Noble a Vero Lozano y Jimena Cyrulnik
Donato de Santis

Entre los presentes se destacó Donato de Santis con un atuendo con guiños bohemios, compuesto por una camisa azul oscura combinada con chaleco beige claro, que da contraste y estructura, junto con un pañuelo rojo al cuello, aportando personalidad. Concluyó su outfit con unos jeans clásicos con zapatos negros de cuero.

Los mejores looks del evento privado de Jhonny Depp: de Julieta Ortega e Iván Noble a Vero Lozano y Jimena Cyrulnik
Panam

Panam se lució en la alfombra roja del evento con un look rocker sofisticado, compuesto por una blusa negra con diseño de encaje en el frente y mangas de tul con un pantalón de cuero negro, ajustado con botas a juego. También asistió Joaquín Levinton con un abrigo trench coat beige con pliegues marcados, una remera negra y un pantalón a juego con zapatos a juego.

Los mejores looks del evento privado de Jhonny Depp: de Julieta Ortega e Iván Noble a Vero Lozano y Jimena Cyrulnik
Joaquín Levinton
Los mejores looks del evento privado de Jhonny Depp: de Julieta Ortega e Iván Noble a Vero Lozano y Jimena Cyrulnik
Julieta Ortega

Julieta Ortega llegó a la premiere privada de Johnny Depp con un blazer negro clásico, de corte estructurado, junto a un top beige claro con escote en v. Sumó también un pantalón de jean gris desgastado con roturas en las rodillas que sumó un aire casual. Su atuendo jugó con el contraste entre lo clásico y lo urbano.

Los mejores looks del evento privado de Jhonny Depp: de Julieta Ortega e Iván Noble a Vero Lozano y Jimena Cyrulnik
Iván Noble
Los mejores looks del evento privado de Jhonny Depp: de Julieta Ortega e Iván Noble a Vero Lozano y Jimena Cyrulnik
Gabriel Corrado
Los mejores looks del evento privado de Jhonny Depp: de Julieta Ortega e Iván Noble a Vero Lozano y Jimena Cyrulnik
Juanse

Jimena Cyrulnik se robó todas las miradas del evento con un look total black compuesto por un vestido strapless negro con falda plisada con largo midi. El diseño sin mangas resalta los hombros y el escote de forma sutil, mientras que las tablas en la falda aportan movimiento y textura.

Los mejores looks del evento privado de Jhonny Depp: de Julieta Ortega e Iván Noble a Vero Lozano y Jimena Cyrulnik
Jimena Cyrulnik

Entre los destacados invitados de Johnny Depp se encontró Gaby Álvarez, luciendo un atuendo fiel a su estilo. El productor se declinó por una chaqueta negra entallada, de corte clásico, que aportó estructura y elegancia. Además, sumó un pantalón a juego con brillos y unos zapatos en tono claro que equilibran el conjunto.

Los mejores looks del evento privado de Jhonny Depp: de Julieta Ortega e Iván Noble a Vero Lozano y Jimena Cyrulnik
Gaby Álvarez

Johnny Depp fue el centro de una noche que reunió a figuras del espectáculo la presentación de su segunda película como director, “Modigliani, tres días en Montparnasse”. De Julieta Ortega e Iván Noble a Vero Lozano y Jimena Cyrulnik, los mejores looks se desplegaron en una alfombra roja que combinó estilos personales, sobriedad y presencia.

VDV

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en