Diego Topa se quebró al recordar a la nena que quiso conocerlo antes de morir: “Fue su última voluntad”

Diego Topa volvió a mostrar uno de los costados más sensibles de su vínculo con el público infantil al recordar una historia que todavía lo emociona profundamente. Lo hizo en una entrevista con La Nación, cuando le preguntaron por esos momentos que lo marcaron para siempre, y ahí apareció el nombre de Milagros, una nena que quería conocerlo antes de enfrentar una operación muy importante.

Diego Topa y el pedido de Milagros que nunca olvidó

Según contó, la historia empezó a tomar forma de una manera inesperada. “Esto empezó a llegarme por todos lados. Por taxistas, viste que tienen una red muy fuerte”, reveló. A partir de ahí, el mensaje fue pasando de boca en boca hasta llegar a Disney, a su productora y a distintos contactos de su círculo. Todo giraba alrededor del mismo pedido: una nena llamada Milagros quería verlo.

Diego Topa

Topa explicó que la nena tenía que someterse a una operación delicada y que sentía mucho miedo. En ese contexto, sus papás le preguntaron qué era lo que más le gustaría recibir después de la intervención, qué regalo quería. La respuesta fue directa: quería conocerlo a él. Si bien la operación finalmente se hizo, algo salió mal y Milagros quedó en estado vegetativo.

“Me hace llorar… cada vez que lo cuento me emociona mucho. No lo cuento seguido, solo en confianza”, admitió. La frase deja ver que no se trata de una anécdota más dentro de su carrera, sino de una experiencia que lo siguió acompañando con los años y, por la forma en que lo cuenta, deja claro que es algo que lo sigue atravesando.

Diego Topa y una visita al hospital que lo marcó para siempre

Después de ese episodio, los papás de la nena lo buscaron porque le habían prometido que iba a conocerlo. Topa aceptó y fue al hospital, en el barrio porteño de Belgrano. “Fui al hospital. Me llevaron, me acompañaron. Estuve con los papás, fue muy fuerte”, contó. Milagros estaba ahí, con el trajecito que le habían preparado, mientras le ponían sus videos y sus canciones.

En ese momento, los padres le pidieron si podía cantarle “Pedro el Lagartero”, una de sus canciones favoritas. “Y se la canté, dormidita”, recordó. Después de esa visita, Topa se fue y, según relató, a la nena la desconectaron. “Sí… pero por lo menos pude estar”, dijo después, ya completamente atravesado por la emoción. Asimismo, explicó que haber ido le dio algo de tranquilidad a los papás y evitó que quedara una promesa sin cumplir.