Así fue el cumpleaños número 6 de Mitai, la hija de Diego Topa: inflables multicolores, luces led, piso brillante y ambiente nocturno

Diego Topa atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida personal y no duda en compartirlo. Este viernes, el artista celebró el cumpleaños número 6 de su hija Mitai y lo hizo con una fiesta pensada hasta el último detalle, donde la alegría, el juego y la emoción fueron los grandes protagonistas.

Diego Topa y su hija Mitai

A través de sus redes sociales, Diego Topa no solo mostró parte del festejo, sino que también le dedicó un profundo y sensible mensaje a su hija, dejando en claro el lugar central que ocupa en su vida y cómo la paternidad transformó su manera de mirar el mundo.

El mensaje de Diego Topa para Mitai

Fiel a su estilo cercano y emocional, Diego Topa utilizó su cuenta de Instagram para saludar a Mitai y compartir palabras que rápidamente conmovieron a sus seguidores. “Hoy celebramos seis años de amor infinito, de risas que nos llenan el alma, de abrazos que lo curan todo y de una luz tan fuerte que nos cambió la vida para siempre”, escribió el conductor.

Diego Topa y su hija Mitai

En ese mismo posteo, definió a su hija con una frase que se llevó todas las reacciones: “Mitai, sos ternura, alegría y magia pura”. Además, destacó el aprendizaje que ella le dejó a lo largo de estos años: “Gracias por enseñarnos a mirar el mundo con ojos llenos de colores, a jugar sin miedo y a amar sin medida y siempre libre”. El mensaje cerró con una promesa cargada de amor: “Nosotros, tus papás, vamos a estar siempre acá: cuidándote, acompañándote, sosteniéndote y amándote con todo el corazón”.

Una fiesta soñada

El cumpleaños de la hija de Diego Topa se celebró en un salón infantil en Escobar, completamente ambientado para la ocasión. La decoración se destacó por los inflables multicolores, un piso brillante, luces led y una estética nocturna que sorprendió tanto a grandes como a chicos. El espacio contó con juegos acordes a su edad, como pileta de pelotas, toros mecánicos controlados y distintas estaciones lúdicas.

Uno de los detalles más llamativos fue la temática elegida: la fiesta de las Guerreras K-Pop, un concepto que atravesó la ambientación y sumó energía, color y diversión al festejo. Diego Topa también agradeció por el cuidado y la dedicación en cada detalle del festejo. Sin dudas, un cumpleaños inolvidable, atravesado por el amor familiar y la felicidad compartida