La historia de amor de Diego Topa y Hugo Rodríguez: cómo nació su familia

Diego Topa y Hugo Rodríguez conforman una pareja que conquistó el corazón del público con su historia llena de ternura, respeto y compañerismo. Y es que, con motivo del cumpleaños de Hugo, el animador infantil le dedicó a su gran amor unas palabras que emocionaron a todos.

“¡Feliz Cumple @hugorodriguezok Para mi compañero de vida. El que está en todos los momentos, ahí cerquita, cuidándome y dándome todo su amor. Sos todo lo que soñé. Que tengas un año lleno de sueños cumplidos. Te amo con todo mi corazón”, escribió Topa a su esposo, en la nota que publica CARAS en su última edición impresa.

Diego Topa saludó a su pareja con palabas muy emotivas.

Quién es Hugo Rodríguez, la pareja de Topa

También actor infantil, Hugo está a punto de estrenar su nuevo proyecto “Qué lío, Hugo”, que se lanzará en su canal de YouTube, mientras atraviesa un gran momento personal y profesional.

Hugo es actor infantil y está por estrenar su nuevo proyecto en YouTube

La historia de amor entre los animadores comenzó en 2010, durante las grabaciones de “La Casa de Disney Junior”, el recordado ciclo infantil donde compartían varias escenas.

Allí, Hugo interpretaba a “Rulo Carlos” y, entre canciones, juegos y risas, nació un vínculo que con el tiempo se transformó en amor. En 2016 sellaron su unión

con una boda íntima rodeada de afectos, y en 2020 llegó el mayor sueño: Mitai (5), su hija, nacida por subrogación de vientre.

La pareja se casó en 2016 y en 2020 tuvieron a su hijita Mitai, por subrogación de vientre.

Desde la llegada de su hija, los tres forman una familia luminosa, unida por el amor, la música y los valores que Topa y Hugo promueven en su trabajo. Hace apenas unas semanas, fue el cumpleaños del animador infantil y Hugo también se manifestó con gran afecto en un mensaje repleto de cariño: “Por muchos más cumpleaños llenos de amor y risas. Te amo”, expresó.

Diego conoció a su esposo en las grabaciones de “La Casa de Disney Junior”

Su historia, tejida entre cámaras, escenarios y proyectos compartidos, refleja la fuerza de un amor que crece con el tiempo. Juntos celebran cada logro y cada pequeño momento cotidiano con la misma emoción del primer día. Una historia auténtica y mágica, de esas que trascienden la pantalla y demuestran que el amor, cuando es verdadero, se construye todos los días.

Texto: Diego Esteves.