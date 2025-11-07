La historia de amor de Diego Topa y Hugo Rodríguez: cómo nació su familia

Diego Topa y Hugo Rodríguez conforman una pareja que conquistó el corazón del público con su historia llena de ternura, respeto y compañerismo. Y es que, con motivo del cumpleaños de Hugo, el animador infantil le dedicó a su gran amor unas palabras que emocionaron a todos.
“¡Feliz Cumple @hugorodriguezok Para mi compañero de vida. El que está en todos los momentos, ahí cerquita, cuidándome y dándome todo su amor. Sos todo lo que soñé. Que tengas un año lleno de sueños cumplidos. Te amo con todo mi corazón”, escribió Topa a su esposo, en la nota que publica CARAS en su última edición impresa.
Quién es Hugo Rodríguez, la pareja de Topa
También actor infantil, Hugo está a punto de estrenar su nuevo proyecto “Qué lío, Hugo”, que se lanzará en su canal de YouTube, mientras atraviesa un gran momento personal y profesional.
La historia de amor entre los animadores comenzó en 2010, durante las grabaciones de “La Casa de Disney Junior”, el recordado ciclo infantil donde compartían varias escenas.
Allí, Hugo interpretaba a “Rulo Carlos” y, entre canciones, juegos y risas, nació un vínculo que con el tiempo se transformó en amor. En 2016 sellaron su unión
con una boda íntima rodeada de afectos, y en 2020 llegó el mayor sueño: Mitai (5), su hija, nacida por subrogación de vientre.
Desde la llegada de su hija, los tres forman una familia luminosa, unida por el amor, la música y los valores que Topa y Hugo promueven en su trabajo. Hace apenas unas semanas, fue el cumpleaños del animador infantil y Hugo también se manifestó con gran afecto en un mensaje repleto de cariño: “Por muchos más cumpleaños llenos de amor y risas. Te amo”, expresó.
Su historia, tejida entre cámaras, escenarios y proyectos compartidos, refleja la fuerza de un amor que crece con el tiempo. Juntos celebran cada logro y cada pequeño momento cotidiano con la misma emoción del primer día. Una historia auténtica y mágica, de esas que trascienden la pantalla y demuestran que el amor, cuando es verdadero, se construye todos los días.
Texto: Diego Esteves.