Mauro Icardi desmintió a Wanda Nara y publicó un brutal descargo: “Nunca será mi familia”

Luego de semanas de aparente calma mediática, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras responder preguntas de sus seguidores en Instagram. En ese contexto, la conductora sorprendió al referirse a su vínculo actual con Mauro Icardi y dejar entrever una etapa de mayor diálogo, especialmente en lo que respecta a la crianza de sus hijas.

Wanda Nara sobre su vínculo con Mauro Icardi

“Por suerte, últimamente con los papás de mis hijos hay mucho diálogo”, escribió Wanda Nara en sus historias, y aclaró que, aunque no siempre coinciden, la relación “mejoró mucho”. Sin embargo, la frase que encendió la polémica fue contundente: “Vamos a ser familia para siempre”.

La contundente respuesta de Mauro Icardi a las declaraciones de Wanda Nara

A través de su cuenta de Instagram, Mauro Icardi publicó un extenso y durísimo comunicado en el que desmintió de manera categórica las declaraciones de Wanda Nara. Lejos de cualquier intento conciliador, el jugador fue directo desde la primera línea: “Voy a ser bien claro. Las palabras de esta mujer son falsas”, comenzó.

Mauro Icardi sostuvo que jamás retomaría ningún tipo de vínculo con la madre de sus hijas y explicó los motivos en una enumeración detallada: “Aclaro y confirmo que NUNCA retomaría ningún tipo de diálogo ni vínculo con una persona que me denunció falsamente por violencia de género en reiteradas oportunidades”, escribió, marcando el tono del descargo.

El feroz posteo de Mauro Icardi contra Wanda Nara

También afirmó haber sido excluido de sus propias casas, impedido de ver a sus hijas durante meses y acusó a Wanda Nara de no cumplir órdenes judiciales: “Solicitó en la justicia que no pudiera ver ni tener vínculo con mis hijas durante seis meses” y “no cumplió con ninguna orden judicial cuando debía entregarme a mis hijas”, expresó.

La frase con la que Mauro Icardi fulminó a Wanda Nara

El descargo continuó con acusaciones aún más graves. Mauro Icardi fue contundente al recordar episodios que involucraron a sus hijas: “retuvo durante once horas a dos niñas de 9 y 10 años para impedir que estuvieran con su padre. Envenena la psiquis de dos niñas en contra de su padre y de su familia. Incluso insultó de manera pública y privada a tres menores de edad, hijos de mi pareja”, apuntó.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Además, Mauro Icardi aprovechó para mencionar supuestos manejos económicos irregulares y decisiones legales cuestionables: “Me robó siete millones de euros, hecho que ya es de conocimiento público”.

Para cerrar, el futbolista respondió de forma directa a la frase de Wanda Nara que había generado el revuelo: “Que quede absolutamente claro: esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas. Nunca, jamás, será familia”. Con un mensaje demoledor y sin concesiones, Mauro Icardi dejó en claro que el conflicto con Wanda Nara está lejos de resolverse y que, al menos desde su postura, no existe ningún tipo de reconciliación posible.