Revelaron la foto del elenco completo de Felicidades, la nueva película de Benjamín Vicuña y Griselda Siciliani en Netflix

La llegada de Álex de la Iglesia a la Argentina no pasó desapercibida y quedó confirmada con una imagen que rápidamente se volvió viral. El reconocido director español publicó en sus redes sociales la primera foto del elenco completo de Felicidades, la nueva película de Netflix que tendrá como protagonistas a Benjamín Vicuña y Griselda Siciliani, junto a un grupo de actores de primer nivel.

Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña y Diego Capusotto

El posteo funcionó como carta de presentación del proyecto conformado por Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña y Diego Capusotto, además anticipó el clima que se vivirá durante el rodaje, que comenzará el próximo lunes en Buenos Aires. Con humor y entusiasmo, el director dejó en claro que se trata de una comedia con un fuerte peso coral y grandes expectativas dentro de la industria audiovisual.

El elenco completo de Felicidades

La imagen fue compartida por el propio Álex de la Iglesia en su cuenta de Instagram, donde se lo ve junto a Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Mike Amigorena, Violeta Urtizberea, Martín Garabal y Diego Capusotto, una de las incorporaciones que más sorprendió. Junto a la foto, el director escribió: “casi me da un ictus de carcajadas con este gente. extraordinario. empezamos el lunes!”, una frase que resumió el espíritu del equipo.

Álex de la Iglesia reveló el elenco de Felicidades

La publicación se multiplicó rápidamente en redes sociales. Varios integrantes del elenco la repostearon y sumaron mensajes de entusiasmo. Martín Garabal comentó “se viene” acompañado de un emoji de fuego, mientras que otros colegas y figuras del medio reaccionaron con aplausos y felicitaciones, confirmando la expectativa que genera el proyecto.

El proyecto que vuelve a reunir a Adrián Suar y a Griselda Siciliani

Felicidades marca el regreso de Adrián Suar y Griselda Siciliani a un proyecto compartido, esta vez bajo la dirección de Álex de la Iglesia. La película es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral que ambos protagonizaron y que convocó a más de 135 mil espectadores, consolidándose como uno de los fenómenos del teatro en 2024.

Adrián Suar y Griselda Siciliani

La versión para Netflix será producida por Preludio, la compañía fundada por Adrían Suar junto a Diego Andrasnik, y apostará a una comedia con tensión, humor ácido y vínculos familiares llevados al límite. Con Griselda Siciliani y Benjamín Vicuña de protagonistas, junto a un elenco de figuras reconocidas y la mirada de un director con sello internacional, Felicidades se perfila como uno de los grandes estrenos que la plataforma prepara para los próximos meses.