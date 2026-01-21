Wanda Nara mostró todos los chats con Mauro Icardi y un mensaje sobre la China Suárez llamó la atención

El pasado martes, Wanda Nara utilizó sus redes sociales para responder preguntas de sus seguidores y sorprendió al referirse a su vínculo actual con Mauro Icardi. A través de sus historias de Instagram, la conductora aseguró que, pese a los conflictos del pasado, hoy existe diálogo con el padre de sus hijas, especialmente en lo relacionado a la crianza.

Wanda Nara sobre Mauro Icardi

“Por suerte, últimamente con los papás de mis hijos hay mucho diálogo”, escribió Wanda Nara, aunque aclaró que no siempre coinciden en todo. Sin embargo, la frase que generó mayor repercusión fue contundente y directa: “Vamos a ser familia para siempre”, una afirmación que no tardó en provocar la reacción del futbolista.

La respuesta de Mauro Icardi a las declaraciones de Wanda Nara

Horas después de las declaraciones de Wanda Nara, Mauro Icardi rompió el silencio y publicó un extenso y durísimo comunicado en sus redes sociales. Desde la primera línea, el delantero negó categóricamente lo dicho por la conductora: “Voy a ser bien claro. Las palabras de esta mujer son falsas”, comenzó.

Wanda Nara reveló conversaciones con Mauro Icardi

En su descargo, Mauro Icardi aseguró que jamás retomaría ningún tipo de vínculo con Wanda Nara y enumeró los motivos, recordando las causas judiciales que mantiene abiertas. El mensaje cerró con una frase demoledora: “Esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas. Nunca, jamás, será familia”.

La respuesta de Wanda al descargo de Mauro Icardi

Tras el explosivo descargo de Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a expresarse en sus historias de Instagram y lo hizo mostrando pruebas. La conductora compartió varias capturas de chats privados con el futbolista, aunque ocultó parte del contenido con emojis, dejando visibles algunos mensajes clave.

Entre las imágenes que más llamaron la atención se destacó una conversación en la que Mauro le desea feliz año, lo que confirmaría que el diálogo entre ambos existía. Además, Wanda Nara expuso un mensaje propio en el que dejó en claro cuáles son sus prioridades y expresó una fuerte preocupación vinculada al entorno de sus hijas: “Ahora la única prioridad son las nenas. Me imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas, no confío en ellas. Confío en el papá que elegí”.

Con estas capturas, Wanda Nara buscó desmentir al futbolista y demostrar que el contacto entre ambos continúa, reavivando un conflicto que parece lejos de cerrarse.