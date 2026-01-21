Desde Uruguay: Zaira Nara sorprendió con el color que será tendencia este verano

Zaira Nara es, desde hace años, uno de los referentes indiscutidos de la moda local. Cada aparición suya se convierte en fuente de inspiración y, una vez más, lo dejó claro durante su estadía en Uruguay, donde viene desplegando distintos estilismos alineados con las tendencias del verano 2026.

Zaira Nara

Si bien la modelo mostró varios looks elegantes y frescos propios del espíritu de la costa, hubo uno en particular que se llevó todas las miradas. Desde un entorno luminoso y de estética minimalista, Zaira Nara apostó por un color protagonista que no solo realzó su imagen, sino que también anticipa cuál será el gran favorito de la temporada estival.

El impresionante estilismo de Zaira Nara

El amarillo mostaza fue el eje central del estilismo elegido por Zaira Nara, un tono vibrante que transmite vitalidad, seguridad y optimismo. Lejos de resultar estridente, el color se ve suavizado por la textura liviana de la tela y por el diseño relajado del conjunto, logrando un equilibrio perfecto entre impacto visual y sofisticación.

Zaira Nara reveló el color de la temporada

El outfit se compone de un conjunto coordinado que aporta una lectura limpia y moderna. El pantalón de pierna ancha suma fluidez, movimiento y estiliza la silueta, mientras que la parte superior redefine una prenda clásica con un gesto de styling clave. El escote profundo y el abdomen al descubierto aportan sensualidad, pero de manera elegante y controlada.

Los detalles que marcan la diferencia

La estampa clara, de inspiración artesanal, acompaña el conjunto de Zaira Nara sin competir con el color principal. Aporta textura visual y refuerza una estética boho–chic ideal para climas cálidos y contextos de descanso. La caída del género y la elección de materiales livianos consolidan la sensación de comodidad y lujo relajado.

Fiel a una estética de minimalismo consciente, Zaira Nara evitó recargar el look con accesorios. El beauty look acompaña esta decisión: piel natural, maquillaje sutil y pelo recogido, dejando todo el protagonismo en el estilismo. La postura relajada y la actitud segura terminan de construir una imagen que se siente auténtica, fresca y aspiracional.