La diseñadora Ximena Hernández revela: "la ropa expresa personalidad"

Rodeada por sus creaciones, Ximena Hernández dice que desde siempre supo que su camino estaba ligado a la moda. “Creo en una femineidad que puede ser delicada y poderosa al mismo tiempo. Y me interesa crear piezas que acompañen esa dualidad”, asegura la diseñadora cuyo recorrido profesional comenzó en su Mendoza natal en 2006 y continuó en 2016 en Buenos Aires, donde presentó su primer desfile y fue consolidando su lugar hasta convertirse en una figura reconocida de la industria.

Ximena Hernández: "Me ilusiona que nuestros diseños pasen de una generación a otra"

“Para mí, hay cuatro cualidades que deben convivir en una prenda: elegancia, sensualidad, femineidad y comodidad. Me interesa que una mujer pueda verse extraordinaria sin dejar de sentirse auténtica. Valoro muchísimo los materiales, las proporciones, los detalles y el trabajo artesanal. Busco crear prendas con personalidad, que trasciendan las tendencias y conserven su belleza a través del tiempo”, detalla la creadora de “Hernández”, marca cuya esencia, afirma, está en su manera tan personal de interpretar la femineidad.

Ximena Hernández valora el trabajo artesanal.

“Me gusta crear piezas que combinen elegancia, sensualidad y sofisticación, pero siempre desde un lugar refinado y contemporáneo. Me ilusiona pensar que, algún día, uno de nuestros diseños pueda pasar de una generación a otra, como esas prendas especiales que encontrábamos en los guardarropas de nuestras madres o abuelas y que siguen contando historias”, remarca Ximena, quien posó para CARAS en su atelier del barrio porteño de Recoleta.

La diseñadora Ximena Hernández, con una identidad cada vez más propia

Con emoción y orgullo, la diseñadora cuenta que, en estos diez años, su marca fue consolidando su universo de vestidos de fiesta, novias y piezas para ocasiones especiales. Hace aproximadamente un año también incorporaron propuestas de sastrería y una línea de calzado de cuero. “Mi intención es ofrecer una experiencia más integral y acompañar a nuestras clientas en distintos momentos. Hoy siento que estamos atravesando una etapa de mayor madurez creativa, con una mirada especialmente fuerte hacia el universo de las novias y el desarrollo de una experiencia cada vez más personalizada”, expresa Ximena, quien reconoce que, cuando mira hacia atrás, ve un camino de muchísimo trabajo, aprendizaje y decisiones que fueron definiendo una identidad cada vez más propia.

-¿Para qué tipo de persona diseña?

-Diseño para una mujer femenina, elegante y con carácter. Una mujer que aprecia la calidad y los detalles, que tiene una sensibilidad estética propia y que busca diferenciarse sin necesidad de ser extravagante. No me interesa transformar a una mujer a través de un vestido, sino potenciar todo lo que ella ya es. Para mí, ahí está la verdadera belleza del diseño. Me apasionan la estética, la feminidad y esa capacidad tan especial que tiene la ropa para expresar nuestras personalidades.

Ximena Hernández logró que sus vestidos de novia, fiesta y piezas para ocasiones especiales estén entre los más elegidos.

-¿Cómo hace para encontrar la inspiración?

-Prestando atención a las mujeres, a sus personalidades y a las distintas maneras de interpretar la feminidad. También encuentro inspiración en el arte, la arquitectura y especialmente en los viajes. Desde hace muchos años, viajar se convirtió en uno de mis principales puntos de partida para desarrollar colecciones. Me gusta descubrir lugares, observar sus colores, sus texturas, su arquitectura y su cultura. Muchas veces, de esas experiencias comienza a surgir una historia que después se transforma en una colección.

Para Ximena Hernández, lo importante es entender cómo quiere sentirse cada mujer

-¿Cómo es la experiencia que ofrece desde su atelier?

-Para mí, la experiencia es una parte fundamental de Hernández. No se trata solamente de elegir un vestido, sino de acompañar a una mujer en un momento que muchas veces es muy importante en su vida. Me gusta que cada clienta se sienta bienvenida, escuchada y asesorada desde una mirada muy personal. Nos interesa conocerla, entender qué busca, qué la representa y, sobre todo, cómo quiere sentirse. Creo que ahí está uno de nuestros principales diferenciales: combinar la cercanía y la calidez con un asesoramiento profesional, donde cada propuesta tiene una intención estética y un criterio de diseño.

Ximena Hernández.

-¿Qué significa ser elegante para usted?

-Creo que la elegancia va mucho más allá de la ropa. Es una manera de expresarse, de moverse, de relacionarse con los demás y de pararse frente al mundo. Me gusta una elegancia natural, que no resulte forzada ni necesite llamar la atención constantemente. Creo que una mujer puede ser sensual, tener carácter y una presencia fuerte, y al mismo tiempo conservar una imagen refinada. También relaciono mucho la elegancia con la autenticidad. Con conocerse, sentirse cómoda con una misma y tener la seguridad de no necesitar parecerse a nadie.

Agradecimientos: Fotos Martina Pavía.