Lejos de la moda, Ana Paula Dutil mostró su otro oficio, que la conecta con la naturaleza

Ana Paula Dutil encontró en la naturaleza un refugio donde conectar con sus intereses y disfrutar de una vida más ligada a lo simple y artesanal. A través de distintas publicaciones en sus redes sociales, la exmodelo suele abrir una ventana a su intimidad y compartir pequeños momentos de sus momentos de relax, en la que el contacto con el entorno natural ocupa un lugar especial. Este martes, sorprendió al mostrar una faceta poco conocida de su vida: su pasión por la jardinería, una actividad que le permite dedicar tiempo al cuidado de las plantas y disfrutar de los espacios verdes.

Ana Paula Dutil regando plantines | Instagram

Ana Paula Dutil mostró el oficio que la conecta con la naturaleza

A través de sus historias de Instagram, Ana Paula Dutil compartió un video en el que dejó ver una parte de su rutina vinculada al cuidado de las plantas. En un video, se la observa regando con dedicación varios plantines de hojas verdes, en un momento de conexión con la naturaleza. Relajada y disfrutando de la actividad al aire libre, lució anteojos de sol y una blusa de estampado colorido, mientras su característico pelo suelto se movía con el viento.

En otra de las imágenes que compartió, dio a conocer un poco más de este espacio verde que forma parte de su día a día. Allí se puede apreciar una gran variedad de macetas con plantas aromáticas de diferentes tamaños, cuidadosamente distribuidas y en pleno crecimiento. Minutos más tarde, recurrió a su perfil para compartir un dump de lo que fueron sus últimos días en el campo.

Los plantines de Ana Paula Dutil | Instagram

Ana Paula Dutil: rodeada de naturaleza, lectura y momentos de relax

Bajo la frase “Todo lo que el corazón nunca olvida”, Ana Paula Dutil compartió una serie de postales que reflejan algunos de los momentos más especiales de su vida en el campo. Aunque no brindó detalles sobre la ubicación del lugar, la exesposa de Emanuel Ortega permitió asomarse a su intimidad a través de imágenes de paisajes teñidos por los colores del atardecer y escenas de cabalgatas en plena naturaleza.

Ana Paula Dutil en su vida campestre | Instagram

El recorrido también incluyó momentos de descanso y disfrute, como una tarde sobre una hamaca paraguaya, ratos de lectura al aire libre y distintas propuestas gastronómicas. Con estas tomas, dejó entrever el estilo de vida que disfruta lejos del ritmo de la ciudad, rodeada de tranquilidad, paisajes naturales y pequeñas experiencias que parecen tener un significado especial para ella.

Los momentos de ocio de Ana Paula Dutil | Instagram

Las imágenes que compartió Ana Paula Dutil en su perfil | Instagram

Con estas imágenes, Ana Paula Dutil mostró el costado más personal de su vida, donde la naturaleza, los animales y los pequeños placeres ocupan un lugar central para ella. A través de estas postales, la exmodelo dejó en claro el profundo vínculo que mantiene con la vida de campo y el bienestar que encuentra en este entorno, que se convirtió en uno de sus grandes refugios.