Del diseño estructural con brillos a las transparencias, los 3 looks de Demi Moore en el festival de Cannes

Demi Moore fue una de las protagonistas del Festival de Cannes 2026 con apariciones que marcaron tendencia. Su presencia en la alfombra roja y en las galas del evento mostró cómo la moda puede acompañar cada instancia del calendario, con elecciones que variaron desde un diseño estructural con brillos hasta un look con transparencias que se robó todas las miradas.

Demi Moore marcó tendencia con tres looks elegantes durante el festival de Cannes

Demi Moore se destacó en Cannes 2026 con un itinerario de estilo que combinó tres looks que iban desde el diseño estructural con brillos hacia propuestas de transparencias. Cada atuendo formó parte de un recorrido pensado para diferentes instancias del festival, mostrando cómo las tendencias actuales se hicieron presentes en uno de los escenarios más relevantes del cine internacional.

Demi Moore

El reconocido festival de cine, que se organiza cada año en la Riviera Francesa, fue nuevamente testigo de grandes estrenos y de un icónico desfile de moda en la alfombra roja que marcó algunas de las tendencias más destacadas de la temporada. Entre las figuras más reconocidas estuvo la actriz, quien presentó tres estilismos diferentes en distintos momentos del evento, mostrando variedad en las elecciones de diseño y materiales.

Durante la ceremonia inaugural del festival de Cannes, Demi Moore eligió un vestido largo plateado confeccionado en lentejuelas iridiscentes, firmado por Jacquemus. El diseño strapless incluía un corset estructurado y un detalle peplum en la cintura que realzó su figura a la perfección, manteniendo un estilo elegante. La falda del atuendo terminó en un corte tipo sirena con caída recta, aportando continuidad al diseño.

El efecto líquido del tejido bajo las luces del destacado evento reforzó la presencia del look en la alfombra roja. Para acompañar la prenda, la actriz optó por un collar de diamantes de Chopard y pendientes a juego. El make up se mantuvo natural, con tonos rosados y un acabado luminoso que complementó el styling a la perfección. Este primer estilismo marcó el inicio de sus apariciones, con un diseño que combinó estructura y brillo en un mismo concepto.

En su segunda aparición, Demi Moore eligió un vestido largo en tono lavanda diseñado por Demna para Gucci. El modelo presentaba un diseño off-the-shoulder y fue confeccionado en tejido translúcido, con un corte que aportaba movilidad a la prenda y una cola que se extendía sobre la alfombra roja. El atuendo que utilizó en esta presencia incluyó un tajo lateral que aportó movimiento y dinamismo al atuendo.

Demi Moore se robó todas las miradas con tres looks que marcaron tendencia en Cannes

Por otro lado, el segundo atuendo que utilizó la actriz de La Sustancia se completó con zapatos al tono y pendientes de diamantes. El peinado con efecto húmedo y maquillaje discreto reforzó la idea de fluidez y ligereza en el look. La elección del color lavanda junto con la transparencia de la prenda se alinearon con las tendencias actuales del festival, donde estos materiales sumados a las tonalidades suaves tuvieron protagonismo en varias presentaciones. Esta elección mostró una faceta distinta donde su elección fue pensada para marcar presencia con estilo propio.

En una gala dentro del marco del festival, la artista optó por un conjunto minimalista compuesto por una remera negra de manga corta sutil y una falda blanca larga de tiro alto con pinzas que se continuaba con una larga cola. El contraste entre ambas piezas generó una silueta sobria y elegante, en línea con la estética bicolor que se repitió en el evento.

Demi Moore | Créditos: AFP

Para esta aparición, el estilismo de Demi Moore se mantuvo sencillo, con accesorios discretos y un maquillaje natural. La elección del blanco y negro reforzó la idea de un look pensado para destacar por su simplicidad y contraste. Este tercer estilismo cerró su participación en Cannes con una propuesta diferente a las anteriores, mostrándola con diseños estructurados, transparencias y minimalismo.

Los tres looks de la modelo en Cannes 2026 reflejaron distintas tendencias presentes en el festival. El vestido plateado de Jacquemus representó la fuerza de los diseños estructurados con brillos; el vestido lavanda de Gucci mostró la impronta de las transparencias, mientras que el conjunto blanco y negro se alineó con la estética minimalista y el contraste cromático. Esta variedad permitió observar cómo adaptó sus elecciones de vestuario a cada ocasión, manteniendo elegancia y diversidad.

Demi Moore | Créditos: AFP

Del diseño estructural con brillos a las transparencias, los tres looks de Demi Moore en el Festival de Cannes 2026 marcaron distintos momentos de su paso por la alfombra roja. Con propuestas que incluyeron lentejuelas, tejidos translúcidos y un conjunto minimalista en blanco y negro, la actriz mostró variedad en sus elecciones y se convirtió en una de las figuras más destacadas del evento.

VDV