Mauricio Corrado, el futuro marido de Andrea Rincón: del tatuaje que selló su amor a una propuesta de matrimonio especial

Andrea Rincón comparte uno de los capítulos más importantes de su vida junto a Mauricio Corrado, con quien construyó una relación marcada por gestos simbólicos y decisiones que reflejan el compromiso de ambos. La pareja consolidó su vínculo con proyectos que trascienden lo cotidiano y que anticipan un futuro compartido. En cada paso, se destacan detalles que muestran cómo su historia se fue fortaleciendo con el tiempo a partir de gestos cotidianos y momentos compartidos.

Andrea Rincón reveló detalles de su historia de amor con Mauricio Corrado, su futuro esposo

Andrea Rincón atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida personal. La actriz y figura televisiva confirmó su casamiento con Mauricio Corrado, un hombre que se convirtió en su compañero de vida y con quien comparte una historia marcada por gestos simbólicos, decisiones profundas y un vínculo que se consolidó con el paso del tiempo. La pareja eligió compartir detalles que muestran cómo su relación se fue afianzando con gestos.

Andrea Rincón y Mauricio Corrado

El inicio de la relación se remonta a finales de 2022; se conocieron gracias a un amigo en común llamado Ema, quien le comentó a la artista que tenía un conocido que “la amaba de toda la vida” y le pidió que le enviara un saludo en video. Ese gesto fue el punto de partida de una conversación que rápidamente se transformó en flechazo. Al poco tiempo formalizaron el romance, realizaron un viaje juntos y decidieron tatuarse un símbolo como muestra de unión.

Tanto para Andrea Rincón como para Mauricio Corrado, de 53 años, la fe cristiana se presenta como un aspecto central en su vínculo. El romance alcanzó un momento clave en septiembre de 2023, cuando el empresario la sorprendió durante la celebración del cumpleaños de él. "La familia se va acoplando, es una gran familia; ustedes son afectos importantes que hacen que uno pueda levantarse cada día y decir: Un día más, vamos por todo. ¿Te casarías conmigo, mi amor?”, le propuso mientras le entregaba el anillo.

Andrea Rincón y Mauricio Corrado

En medio de toda la emoción, la bailarina aceptó emocionada y ambos confirmaron que habían decidido implementar un “ayuno sexual” temporal para fortalecer sus lazos afectivos antes de dar el gran paso. En diálogo con revista CARAS, Andrea declaró: “Prometí no tener relaciones sexuales hasta casarme”, reafirmando la importancia que le daba a esa decisión. La propuesta de casamiento se convirtió en un símbolo de la etapa más romántica de la pareja.

La ruptura y el reencuentro que marcaron la relación de Andrea Rincón y Mauricio Corrado

En abril de 2024, la historia dio un giro inesperado. Apenas siete meses después del compromiso, Andrea Rincón confirmó públicamente la cancelación de la boda y la separación definitiva. Aunque al principio intentó mantener reserva, poco después expresó fuertes críticas hacia Mauricio Corrado en eventos públicos, cuestionando su sinceridad y su fe. Los rumores señalaron que la ruptura se debió a que encontró mensajes comprometedores dirigidos a una expareja de él.

Andrea Rincón y Mauricio Corrado

A fines de 2025, la relación volvió a tener un capítulo inesperado. Según contó la propia artista, el empresario no se dio por vencido y llegó a instalar un local comercial en la esquina de su trabajo para poder verla. En diciembre se cruzaron, decidieron darse una nueva oportunidad, esta vez de manera reservada y lejos de los medios. Durante la charla con CARAS, la actriz reveló que su casamiento por civil será el 19 de noviembre: “Fue el día en el que una amiga me habló de Dios. No me lo olvido más. También es el cumpleaños de mi abuela Ñata, que vive rezando por mí y siempre quiso que me casara”.

Por su parte, Andrea Rincón también recalcó que siempre soñó con el casamiento: “Es un gran anhelo”. Además, reveló que sus planes a futuro son de la mano de Mauricio Corrado: “Formar una familia es mi sueño. Y creo que él es el adecuado para hacerlo. Es la persona que me trajo Dios para que lo haga”. La pareja se prepara para dar el paso definitivo en su relación, luego de atravesar momentos de intensidad y reconciliación.

Andrea Rincón y Mauricio Corrado

Andrea Rincón y Mauricio Corrado se encuentran en una etapa que refleja el recorrido completo de su relación. Tras haberse conocido en 2022 y atravesar momentos de unión, compromiso, ruptura y reconciliación, hoy vuelven a proyectar juntos un futuro compartido. La pareja eligió mantener un camino marcado por símbolos personales, decisiones íntimas y un pacto que acompaña sus planes de boda.

VDV