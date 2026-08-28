Elina Costantini y Kahlo Milagro, protagonistas de una tierna postal con un accesorio en tendencia

Elina Costantini suele compartir en sus redes sociales distintos momentos de su vida cotidiana, especialmente postales junto a su hija Kahlo Milagro. En esta oportunidad, ambas volvieron a llamar la atención con una fotografía en la que aparecen muy cerca de la cámara y con un detalle en común que rápidamente se convirtió en el protagonista de sus looks.

Eduardo y Elina Costantini con Kahlo Milagro

La imagen muestra a madre e hija con outfits completamente diferentes, pero unidos por una misma elección: los anteojos de sol. Mientras Elina apostó por una versión más sofisticada y urbana, Kahlo llevó el accesorio con un estilo más lúdico, en una combinación que convirtió la postal familiar en un pequeño momento fashion.

Los anteojos de sol, el accesorio que eligieron Elina Costantini y Kahlo Milagro

Elina Costantini completó su look invernal con unos anteojos de sol de inspiración retro. Se trata de un modelo con lentes rojizos y transparencias, acompañado por una montura rectangular de líneas marcadas pero livianas. El diseño aportó un toque sofisticado a su estilismo y contrastó con el abrigo oscuro de textura tipo bouclé que llevaba, estampado con grandes flores en fucsia y verde.

A su lado, Kahlo Milagro llevó su propia versión del accesorio. La pequeña lució unos anteojos con montura blanca, forma redondeada simulando una flor y también con una marcada inspiración vintage. Los combinó con un abrigo blanco de textura mullida y cuello amplio, además de llevar el cabello recogido con dos pequeños moños blancos. La elección de ambas generó un juego de estilos: la madre llevó los anteojos hacia un terreno más elegante y contemporáneo, mientras que la pequeña los incorporó a un look infantil y delicado.

Quién es Kahlo Milagro, la hija de Elina Costantini y Eduardo Costantini

Kahlo Milagro es la primera hija en común de Elina Costantini y Eduardo Costantini. La pequeña nació el 17 de enero de 2025 en el Sanatorio Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires, tres días antes de la cesárea que sus padres habían programado. Su nombre tiene un significado especial para la pareja. Elina eligió Kahlo como homenaje a la reconocida pintora mexicana Frida Kahlo, mientras que Eduardo escogió Milagro, una palabra que representa el largo camino que atravesaron para convertirse en padres juntos y el deseo que finalmente pudieron concretar.

Kahlo Milagro, la hija de Elina Costantini y Eduardo Costantini

En enero de 2026, la pequeña celebró su primer cumpleaños con un festejo íntimo y temático. Ahora, esta nueva fotografía volvió a mostrar a Elina Costantini y Kahlo Milagro, cómplices y con una elección de estilo que, además de completar sus respectivos looks, sumó un guiño retro a una de las postales familiares que Elina compartió con sus seguidores.