Marley mostró la alegría de Milenka al ver a Mirko actuando como granadero: “Lo hizo espectacular”

Marley volvió a compartir con sus seguidores un momento familiar protagonizado por sus hijos. Esta vez, Mirko participó de una actividad escolar en la que se caracterizó como granadero donde habló y cantó frente al público, una presentación que su papá registró y luego mostró en sus redes sociales.

Mirko en un acto escolar

A través de distintas fotografías, Marley retrató parte de la jornada y destacó especialmente la participación de su hijo. Entre las postales también apareció Milenka, quien acompañó a su hermano durante la actividad y protagonizó junto a él una de las escenas más tiernas del álbum.

Mirko se vistió de granadero

Para la actividad escolar, Mirko lució un conjunto abrigado y completó su caracterización con el tradicional sombrero de granadero. Durante la presentación, el pequeño habló y cantó frente al público, mientras Marley registraba el momento. “El granadero Mirko hoy habló y cantó y lo hizo espectacular!”, escribió el conductor junto a las fotografías que compartió en sus redes sociales.

Mirko y Milenka

En las imágenes que compartió Marley, también se puede ver a Mirko junto a otros chicos durante la actividad y, en otra de las postales, junto a su papá y su hermana, todavía con el sombrero puesto. Sin embargo, la protagonista de la actividad, fue sin duda, su hermana Milenka, quien no pudo contenerse al verlo.

La tierna reacción de Milenka al ver a su hermano

Una de las imágenes que más llamó la atención fue la que protagonizaron Mirko y Milenka después de la presentación. La pequeña aparece abrazada a su hermano mientras él todavía lleva puesto el sombrero de granadero, y en otra escena se puede ver cómo le da un beso.

Marley, Mirko y Milenka

El momento permitió mostrar la cercanía entre los hermanos y el acompañamiento de Milenka durante una jornada especial para Mirko. La niña también posó junto a su papá y su hermano, mientras Marley registraba distintos momentos del encuentro. Así, entre la presentación escolar y las muestras de cariño de su hermana, el conductor compartió una nueva escena de la vida cotidiana de sus hijos.