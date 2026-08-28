El furioso descargo de Mariana Muzlera, la mamá de Tini, después de que Alejandro Stoessel le lanzara piedras a un grupo de periodistas

El conflicto familiar que sacude a Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo que causó polémica. La situación, que ya había generado controversia en las últimas semanas, escaló a un nivel aún más alto, cuando este viernes 28 de agosto, el productor y padre de la cantante, Alejandro Stoessel, arrojara piedras a un grupo periodistas. Ante esta situación, su expareja Mariana Muzlera rompió el silencio en su cuenta de Instagram.

Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel reaccionó al escándalo de Alejandro Stoessel con el equipo de Mariana Fabbiani

Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, salió al cruce en sus redes sociales, luego de que el programa DDM (América TV) informarán que Alejandro Stoessel salió del balcón a increpar al equipo del programa de Mariana Fabbiani que se encontraban haciendo una guardia en la puerta de su casa en San Isidro.

Tini Stoessel con su mamá Mariana Muzlera.

La periodista Sofía Úbeda, que formaba parte del móvil en ese momento, relató: “Nuestro móvil estaba en la puerta de la casa de la familia. Empezamos a escuchar ruido y era Alejandro Stoessel que se había asomado desde el balcón y nos empieza a gritar ‘¿Qué hacen acá?’, ‘¿Quienés son?’”.

Desde el interior del vehículo, se pueden escuchar claramente los impactos de las piedras y la alarma de los conductores, mientras una de las periodistas exclamó: “¡Está tirando piedras!". La cronista del canal América agregó que en ese momento Alejandro dijo: “Voy a llamar a la policía”.

En este contexto, la mamá de Tini Stoessel no dejó pasar las acusaciones contra su expareja y publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. "Hay un bol... en la puerta de nuestra casa, invadiendo nuestra privacidad…Cometiendo un delito que se llama violación al domicilio”, expresó y añadió que tomará acciones legales contra los periodistas involucrados. “Vamos a tomar medidas contra este señor que ya sabemos quién es y el medio o los medios que nuestros abogados nos digan”, señaló.

Posteo de Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel tras el escándalo de Alejandro Stoessel//Instagram

Además, en otra historia de Instagram, Mariana Muzlera hizo una captura de las imágenes televisivas de DDM cuando estaban tratando el tema y lanzó una contundente frase demostrando su malestar con el programa de Mariana Fabbiani y escribió en mayúsculas: "NEFASTOS".

Mariana Muzlera: "Alejandro es el mejor papá del mundo"

Horas antes de este escándalo, la mamá de Tini Stoessel había concedido una entrevista exclusiva al programa "Intrusos" de América TV y habló con Dani Ambrosino. En dicha entrevista, la madre de Tini se refirió en términos mucho más positivos y elogiosos a Alejandro Stoessel, dejando en claro que, pese a las diferencias y la complicada situación familiar, mantiene una imagen respetuosa y favorable del padre de sus hijos. “Alejandro es el mejor papá del mundo y como profesional no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto. Es un tipo impecable, con valores, ética, moral indiscutible”, afirmó con énfasis

Este respaldo público fue aún más significativo considerando el contexto de conflicto que atraviesan. Mariana explicó que sus palabras tienen un peso especial, ya que lo conoce desde que tenía 17 años y, aunque están separados, mantiene una buena relación con él para cuidar de sus hijos, Tini y Francisco. “Lo digo yo, que lo conozco desde los 17 años, estando separada de él de todas maneras”, subrayó.

Alejandro Stoessel y Tini Stoessel.

La situación en torno a la familia de Tini Stoessel continúa en el centro de la atención pública y parece que el conflicto en el clan Stoessel recién comienza. Hasta el momento, la cantante no se expresó públicamente sobre la presunta auditoría que le realizó Alejandro Stoessel y tampoco sobre el reciente escándalo que su padre protagonizó en las últimas horas con la prensa.