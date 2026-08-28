Así es el pueblo de Suiza donde Juliana Awada continua su tratamiento de bienestar

Juliana Awada, la ex primera dama argentina, continúa su camino hacia el bienestar en un rincón paradisíaco de Suiza, lejos del bullicio mediático y las agendas públicas. Desde una clínica de alto nivel en la pintoresca localidad de Clarens, Awada comparte con sus seguidores imágenes que reflejan un retiro lleno de serenidad, naturaleza y cuidado personal. Su paso por Clinique La Prairie, un reconocido centro de salud, no solo es un tratamiento personal, sino también una oportunidad para reconectar con la tranquilidad y la belleza que ofrece este encantador pueblo europeo.

Juliana Awada reveló el pueblo de Clarens, donde se encuentra la Clinique Prairie

Clarens, el pueblo donde actualmente se encuentra Juliana Awada realizando un tratamiento en la Clinique La Prairie, es una pequeña joya del cantón de Vaud, una zona famosa por su paisaje idílico y su historia llena de encanto. Situada a orillas del lago Lemán, esta villa cautiva a quien la visita con su ambiente tranquilo y su arquitectura que combina el estilo alpino con detalles tradicionales. Sus calles estrechas y casas de madera parecen sacadas de un cuento, ofreciendo un escenario que invita a la contemplación y al relax.

El pueblo de Clarens de Suiza donde se encuentra Juliana Awada//Instagram

Una de las primeras imágenes que compartió Juliana Awada en sus historias de Instagram muestra una cabaña rústica de madera, con un techo de tejas rojas, que se alza en una ladera verde adornada con viñedos en primer plano. La escena es de una belleza tranquila: un esbelto ciprés se levanta junto a la cabaña y de fondo el vasto cuerpo de agua azul del lago Lemán se extiende hasta el horizonte.

Cabaña de Clarens en Suiza//Instagram Juliana Awada

También, la diseñadora compartió varias fotografías donde muestra edificios alpinos y casas de madera en un entorno rural relajado. Otra postal revela un extenso viñedo en una pendiente, con hileras de vides verdes que se extienden hasta donde alcanza la vista. El terreno ondulado, cubierto de hierba y tierra, refleja la riqueza agrícola de la región y la paciencia que requiere la viticultura. En el fondo, el lago y las colinas completan un paisaje que transmite equilibrio y armonía.

Viñero de Suiza//Instagram de Juliana Awada

El pueblo de Clarens de Suiza donde se encuentra Juliana Awada//Instagram

Curiosidades del pueblo de Suiza donde se encuentra Juliana Awada haciendo el tratamiento de bienestar

Clarens posee una historia que data de la Edad de Bronce, reflejando siglos de tradición y cultura. A través del tiempo, ha sido un punto de encuentro para artistas y personas que disfrutan del aire libre, transformándose de un entorno agrícola en un destino vibrante y cosmopolita. En su historia cultural y académica se destacan figuras de gran importancia que permanecieron en el lugar como el Igor Stravinsky, la figura de la independencia de Sudáfrica Paul Kruger del economista ,León Walras.

En cuanto a la salud, el pueblo suizo cuenta con Clinique La Prairie, donde se encuentra Juliana Awada haciendo su tratamiento que combina un plan de detox, pruebas genéticas y atención médica personalizada. La institución fue fundada en 1931 por el médico Paul Niehans y su enfoque tiene cuatro pilares: evaluación médica, nutrición avanzada, bienestar y relajación, y movimiento.

Juliana Awada//Instagram

El centro de salud donde se encuentra Juliana Awada, también, albergó a otros famosos, entre las argentinas a Mirtha Legrand, Diego Maradona y Susana Giménez. En tanto, sus huéspedes internacionales fueron: Marilyn Monroe, Pablo Picasso, Charlie Chaplin, Winston Churchill, Papa Pio XII, Mick Jagger, entre otros.