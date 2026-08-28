Así es el maquillaje asiático de la China Suárez que generó críticas: tatuaje de pecas, labios "pinchados" y un resultado inesperado

La China Suárez reapareció en las redes sociales después de varios días y causó un revuelo. En esta oportunidad, la famosa compartió un tutorial de belleza inspirado en las tendencias virales de origen asiático que rápidamente despertó la atención de miles de usuarios.

Lejos de pasar desapercibida, la publicación generó debates intensos en los comentarios, donde muchos seguidores cuestionaron los métodos que eligió. Las opiniones se multiplicaron segundo a segundo y transformaron el video en uno de los temas más comentados del día.

La China Suárez reapareció en las redes con un tutorial de maquillaje asiático

El paso a paso del maquillaje viral de la China Suárez: base, perfilado y parches virales

El proceso comenzó cuando la protagonista aplicó una base líquida con la ayuda de una esponja y expresó sus dudas iniciales ante la cámara. "Esta es una base que se la vi a un maquillador viral y no sé si me gusta tanto, es un poco anaranjada, quizás no le pegué en el tono", comentó mientras esparcía el producto cuidadosamente por su rostro.

A continuación, utilizó un delineador oscuro para marcar los labios y explicó su técnica personal con total sinceridad. "Esto es una tinta, si querés que te digan que tenés la boca pinchada como me lo dicen a mí todos los días de mi vida, tenés que delinear y perfilar por fuera", detalló entre risas mientras perfeccionaba el contorno de su boca para lograr mayor volumen visual.

La China Suárez explicó cómo engrosar los labios y cómo aplicar el iluminador

Luego incorporó un iluminador en polvo con tonos morados de la marca Gucci y aplicó pequeñas cantidades en los pómulos, la punta de la nariz y el arco de cupido. El momento culminante llegó con la colocación de unos parches adhesivos diseñados para simular pecas naturales mediante un sistema de transferencia con agua. "Esto es un tatuaje de pecas, puede salir muy bien o puede salir muy mal, te ponés agua, supuestamente quedan súper naturales y el resultado es... ah no, parece que me hubiese cagado una paloma", exclamó de manera graciosa al retirar el papel y comprobar el extraño efecto sobre su nariz. Para finalizar, la influencer utilizó un bálsamo labial hidratante de la marca Laneige con sabor a pera que aportó brillo sin generar una textura pegajosa.

La sorpresa de La China con el parche de pecas.

Las críticas y comparaciones con Wanda Nara tras el tutorial de la China Suárez

La sección de respuestas del video exhibió una gran cantidad de mensajes donde los seguidores no escatimaron en observaciones punzantes sobre la transformación estética. Muchos usuarios aprovecharon la ocasión para remarcar supuestas cirugías faciales de la actriz y la criticaron duramente por el grosor de su boca.

Los letales comentarios contra la China Suárez por su maquillaje asiático.

Además, entre los mensajes mencionar a Wanda Nara a raíz de que la empresaria tiene su propia línea de maquillaje y un estilo estético muy característico en este rubro. También apuntaron directamente al inusual resultado del tatuaje temporal de pecas y a la exagerada volumetría de sus labios, un debate que se instaló con fuerza en la comunidad.

"¿Qué les parece? A mí, una m...", sentenció la China Suárez sobre el final del clip mientras evaluó con mucho humor el accidentado resultado obtenido con los cosméticos.