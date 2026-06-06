Mientras se prepara para subir por primera vez al escenario del estadio Monumental este sábado 6 de junio, Lali Espósito comenzó a marcar tendencia. En la previa de sus esperados shows en River Plate, la cantante compartió una serie de fotos desde el estadio y dio cátedra de estilo con un look invernal protagonizado por un gamulán midi y jeans wide leg, una de las combinaciones más cancheras de la temporada.

Lali Espósito

En la previa de su primer River, Lali Espósito dio cátedra de estilo sobre cómo combinar un gamulán midi con jeans wide leg

"Hoy nos encontramos en el Monumental", escribió Lali Espósito junto a una serie de imágenes que la muestran recorriendo el estadio de River Plate antes del primero de sus dos conciertos. En las fotos que compartió en su cuenta de Instagram se la puede ver desde la platea, con mate en mano y observando el imponente escenario que la tendrá como protagonista esta noche.

Lali Espósito deslumbró con su look en River

Fiel a su estilo relajado, la cantante apostó por un look monocromático en negro que combinó comodidad, tendencia y actitud. La pieza estrella fue un gamulán midi de cuero con interior de corderito, una de las prendas más buscadas de la temporada otoño-invierno. Con un largo por debajo de la rodilla, el abrigo aportó estructura y presencia sin perder funcionalidad.

Lali Espósito combinó un gamulán midi con jean wide leg

Para completar el estilismo, la artista eligió unos jeans wide leg oscuros, de caída recta y holgada, que equilibraron el volumen del abrigo y reforzaron la estética urbana del conjunto. Debajo llevó una remera básica negra, mientras que sumó botas de punta redondeada y aros plateados, dos clásicos que nunca fallan.

Lali Espósito en el Monumental

El accesorio retro con el que Lali Espósito deslumbró en River

En su outfit, Lali Espósito incorporó un par de anteojos de sol rectangulares en clave noventosa, un accesorio que terminó de darle un aire rockero al estilismo. Su beauty look acompañó la propuesta: lució el cabello negro, largo y suelto, peinado con raya al medio y ondas suaves, junto a un maquillaje natural que destacó la mirada y dejó el protagonismo en el conjunto.

Con esta apuesta, la artista volvió a demostrar que los básicos bien elegidos pueden convertirse en un look de alto impacto. La combinación de gamulán midi y jeans wide leg se posiciona como una fórmula infalible para atravesar el invierno con estilo, mezclando abrigo, comodidad y ese toque cool que caracteriza a la cantante.

Lali Espósito dio cátedra de estilo en el Monumental

Mientras cuenta las horas para subir al escenario del Monumental y celebrar junto a miles de fans las canciones de No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama, Lali Espósito logró marcar tendencia incluso antes de que empiece el show.