La durísima denuncia de Robertito Funes Ugarte contra un famoso conductor

La televisión sumó un nuevo capítulo de tensión. Robertito Funes Ugarte rompió el silencio y lanzó una denuncia que sacudió a todos. Asegura que un proyecto que él mismo impulsó durante años finalmente se hará… pero sin él al frente y con otro conductor reconocido.

Visiblemente molesto, el periodista contó que hace cuatro años había iniciado conversaciones con Diego Guebel, cuando este estaba en la TV Pública, para revivir el clásico ciclo de los 90 Yo me quiero casar, ¿y usted?, popularizado por Roberto Galán. Según su relato, el plan incluía gestionar los derechos con Florencia Galán, hija del histórico animador.

Un proyecto que quedó en el camino

Con el paso del tiempo, la idea habría migrado a otra pantalla. Hubo charlas con Telefe, pero la propuesta nunca terminó de concretarse. “Se fue dilatando y no se hizo”, explicó Robertito Funes Ugarte.

Lejos de abandonar la idea, el conductor volvió a la carga el año pasado. Esta vez, habló con un director de Kuarzo para reflotar el formato con una vuelta moderna: gente grande, divertida y real buscando pareja. La respuesta inicial habría sido positiva. “Sí, me encanta”, le dijeron. Incluso, según contó, Florencia Galán estaba dispuesta a otorgarle los derechos a él. Pero la historia tomó un giro inesperado.

Robertito Funes Ugarte

“Me entero que lo va a hacer Doman”

La sorpresa llegó cuando supo que el programa avanzaba, pero con otro nombre al frente: Fabián Doman. “Después me entero que se lo dan a Doman, en otro canal, pero la misma productora con la que yo hablé”, relató en una nota para SQP.

Desde la productora le habrían aclarado que no se trata exactamente del mismo formato, sino de una propuesta similar, en la línea de otros ciclos de citas que existieron en la televisión argentina. Sin embargo, Robertito Funes Ugarte dejó entrever sus dudas. “A mí me quedó la duda, pero ya está, lo va a hacer la Doman”, lanzó con ironía.¿

Si bien aclaró que no está enojado con Doman —a quien definió como amigo—, sí dejó una advertencia que encendió la polémica: “Yo no jodo, pero si me joden soy de armas tomar”.

El conductor aseguró que más que dolor sintió sorpresa. “Qué rápido surgen las ideas en las productoras”, deslizó con tono filoso. La frase no pasó inadvertida y alimentó las versiones de una posible interna.

La denuncia se suma a otros momentos recientes de tensión en la vida pública de Robertito Funes Ugarte, que en los últimos meses también debió enfrentar otras polémicas mediáticas. Sin embargo, esta vez el foco está puesto en la industria y en cómo se gestan —y se redefinen— los proyectos puertas adentro.

AM