La pérdida que marcó a Sofía Zámolo: su emotivo mensaje a cinco años de una muerte irreparable

Hay heridas que el tiempo no logra cerrar del todo. A cinco años de una de las pérdidas más dolorosas de su vida, Sofía Zámolo volvió a abrir su corazón y conmovió a sus seguidores al recordar a su mamá, María Cristina Guerrero, fallecida apenas dos meses después del nacimiento de California, su única nieta. A través de una historia en su cuenta de Instagram, la modelo escribió unas emotivas palabras.

El mensaje de Sofía Zámolo a 5 años de la muerte de su madre

"Gracias a todos por los mensajes y por el cariño que nos mandan a mis hermanos y a mí por el aniversario de mi mamá", empezó diciendo Sofía. “Ya pasaron 5 años y es una fecha que todavía me cuesta demasiado. Parece ayer que pasó todo”.

En un mensaje cargado de sensibilidad, también reflexionó sobre la maternidad y el paso del tiempo: “Mamá era la persona más presente que teníamos en nuestras vidas. Súper madraza, atenta, divertida, protectora. Hoy, siendo mamá, valoro aún más la increíble mamá que tuve y lo maravillosa que fue como abuela”. Y cerró con una frase que tocó fibras profundas: “Mamá, te extraño siempre, te veo en mis sueños”.

Mensaje de Sofía Zámolo

El recuerdo de su madre no es algo aislado. Meses atrás, Sofía se quebró al hablar del tema en la mesa de Mirtha Legrand, cuando la conductora recordó el fuerte vínculo que las unía. Visiblemente emocionada, Zámolo expresó: “Todavía me cuesta hablar de mi mamá. Fue una gran mujer, un ejemplo total”, y rememoró con ternura los gestos de su madre hacia Mirtha, como los regalos artesanales que le llevaba al programa y que la diva conservó durante años.

En ese mismo relato, Sofía compartió una experiencia profundamente personal: “Tengo comunicación constante con ella. Las señales están todo el tiempo”. Y detalló un momento que la acompaña desde entonces: cada vez que juega con su hija en el jardín, aparece una mariposa naranja que revolotea a su alrededor. “Juega, se va, vuelve… siempre”, describió, convencida de que se trata de una forma de presencia.

El susto que Sofía vivió con su hija

El último tiempo no fue fácil para la modelo. Además del recuerdo constante de su madre, el año pasado atravesó días de gran angustia cuando su hija California estuvo 12 días internada por una bacteria que ingresó a través de una lastimadura. Sofía explicó que fue un proceso largo y lleno de incertidumbre hasta dar con el antibiótico indicado. “Solo de acordarme lloro, pero por suerte hoy está muy bien”, contó aliviada.

Sofía Zámolo y su hija California

Aun en medio de esos momentos difíciles, también celebró un logro profesional al ganar el Martín Fierro Latino por su programa Argentinos en Miami, aunque no pudo estar presente en la premiación por la internación de su hija. Entre el dolor, la maternidad y la resiliencia, Sofía Zámolo sigue compartiendo su historia con honestidad, recordando que hay ausencias que duelen para siempre, pero también amores que nunca se van.

AM