Los días de Dolores Barreiro en España: boda, vacaciones y moda

Lejos del ritmo cotidiano de Buenos Aires, Dolores Barreiro hizo un paréntesis en España donde combinó celebración, descanso y estilo personal. A través de sus redes sociales, la modelo y empresaria fue compartiendo distintas postales de su estadía en Sevilla, a donde viajó junto a su pareja, el polista Santiago Gómez Romero.

En ese contexto, se la vio disfrutando de una agenda relajada pero cargada de momentos especiales. Entre una boda, paseos al aire libre y looks que no pasaron desapercibidos, su viaje dejó ver una versión más descontracturada, pero igual de fiel a su identidad estética.

Dolores Barreiro

Dolores Barreiro en Sevilla: entre una boda y el espíritu de primavera

Uno de los puntos centrales del viaje fue su participación en un casamiento que tuvo lugar en la Hacienda Torrequemada, un espacio tradicional andaluz que aportó el marco perfecto para una celebración al aire libre, en plena llegada de la primavera en el hemisferio norte. Allí se la vio con un vestido largo a rayas verdes y beige, de impronta bohemia, que sintetiza muy bien su estilo, y sumó un detalle particular: una flor de azahar colgada entre sus accesorios, en sintonía con el entorno. La elección no fue casual: telas livianas, silueta relajada y un aire natural que se adapta tanto al evento como al entorno. Las imágenes muestran una celebración cálida, con música, baile y una estética cuidada, donde Barreiro se movió con comodidad y soltura.

Detalles de estilo y paseo por Sevilla: Dolores Barreiro combina accesorios y looks relajados en pleno recorrido por la ciudad.

Pero más allá del evento puntual, su paso por Sevilla también tuvo momentos de pausa y disfrute cotidiano. En distintas publicaciones, mostró caminatas junto al río, recorridos por plazas emblemáticas como la Plaza de España y escenarios típicos de la ciudad. También dejó ver parte del costado más íntimo del viaje, con registros simples como la lectura del libro So Late in the Day, de Claire Keegan, o detalles de su estilo personal en primeros planos, donde se destacan accesorios, collares y combinaciones de texturas. En esas postales aparece con looks más urbanos: jeans amplios, blusas livianas y accesorios simples que acompañan sin imponerse.

Entre boda y descanso, Dolores Barreiro disfrutó Sevilla junto a su pareja Santiago Gómez Romero.

Dolores Barreiro y su sello personal en cada look

La moda, en su caso, aparece como una extensión natural de su forma de estar. En Sevilla, eso se traduce en prendas cómodas, colores neutros y una fuerte conexión con lo artesanal. Los anteojos de sol, los bolsos cruzados y los tejidos livianos funcionan como constantes en sus elecciones, siempre en diálogo con el entorno, incluso en los detalles más cercanos, como las superposiciones de collares o el uso de elementos naturales, se percibe una estética coherente y reconocible.

Lejos de grandes producciones, lo que se vio en sus publicaciones fue una agenda bien definida: un casamiento en Hacienda Torrequemada, recorridos por puntos icónicos de Sevilla y paseos a orillas del río Guadalquivir. También compartió salidas gastronómicas donde probó platos típicos como croquetas y alcauciles, mostrando parte de la experiencia local. En paralelo, dejó ver momentos junto a amigos y varias postales con Gómez Romero, lo que confirma que se trató de una escapada en pareja: todo ese recorrido muestra un viaje concreto, donde lo personal, lo social y lo estético conviven en armonía.