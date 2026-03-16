El doloroso momento de Juli Poggio por una lesión en su mano

Para Juli Poggio, la importancia por la estética forma parte de su ADN. A diario, la artista muestra rutinas de maquillaje, desliza sus vestuarios y hasta presume su manicuría ante sus más de 3,1 millones de seguidores en sus redes sociales. Sin embargo, este fin de semana, fue víctima de un doloroso accidente doméstico que atentó contra su imagen, generando una fuerte lesión en su mano izquierda.

Juli Poggio: sin uña y con muchísima sangre

En las últimas horas, Juli Poggio irrumpió en su cuenta personal de Instagram para compartir con los millones de usuarios que la siguen cómo le quedó el dedo mayor de su mano tras habérsele salido la uña postiza. El breve registro que grabó con su celular fue contundente para plasmar su dolor y, por su puesto, su bronca.

Juli Poggio | Instagram

“Literalmente se me salió toda la uña”, escribió la cantante, mientras se atrevió a solicitar ayuda a sus fans. “LPM ¿¡Qué hago!?”, exclamó. Las imágenes fueron más que elocuentes: a través de un primerísimo primer plano, enseñó cómo se encontraba la falange afectada, la cual contaba con pocas láminas de queratina y rastros de sangre que cubría la punta. Mientras los demás dedos lucían radiantes con las uñas esculpidas, el contraste era letal.

Juli Poggio | Instagram

Juli Poggio, referente fashionista

Desde su popularidad en Gran Hermano, Juli Poggio se transformó en una referente fashion en muchas chicas de su edad y el público juvenil. Su estética cuidada y devoción por siempre verse bien, es muy celebrado por los expertos en modas y por su comunidad digital que siguen de cerca sus consejos y rutinas de belleza y cuidado corporal.

Es por esta razón que, este accidente con su uña no sólo implica un impacto en su imagen, sino que también se transforma en un caudal de dolor por las complejidades que existen cuando el acrílico se sale de las capas de queratina que conforman la uña. Si se tiene en cuenta que las manicuras utilizan tornos y removedores químicos para despegarlas, es de esperarse que esta inesperada ruptura genere un intenso dolor y conmoción en ella. Sobre todo, teniendo en cuenta que no contaba con el kit de primeros auxilios.

En medio del susto y el dolor, a Juli Poggio sólo le resta esperar a que la zona cicatrice y pueda volver a su rutina habitual de belleza de manos. Asimismo, cabe destacar que, la ex Gran Hermano optó por tomarse la situación con humor y compartirla con sus seguidores, quienes, sin duda, rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y consejos para proteger la zona y favorecer la recuperación de su mano.

NB