Así es el lujoso camarín que Juli Poggio tiene en su casa: estilo moderno, tocador funcional y una impactante vitrina

Juli Poggio se llevó toda la atención en redes sociales al compartir el cuarto que realizó para maquillarse, peinarse y elegir sus looks diarios. Se trata de un camarín amplio y luminoso con las últimas tendencias en decoración. Allí guarda sus cosméticos, accesorios y complementos beauty.

Juli Poggio mostró el camarín de sus sueños y cautivó a todos

Juli Poggio volvió a sorprender a sus seguidores al mostrar el camarín de lujo que armó en una de las habitaciones de su casa, un espacio pensado especialmente para prepararse con total comodidad. Con una estética femenina y delicada, el ambiente combina organización, funcionalidad y detalles decorativos que reflejan su estilo personal.

"Bienvenidos a mi camarín, este era el último espacio que me faltaba mostrarles de mi departamento", expresó la actriz en el posteo que subió a su cuenta de Instagram. Tal como se puede ver en el video, el sector principal está protagonizado por un amplio tocador blanco con varios cajones, sobre el que se ubica un espejo con luces tipo camerino, ideal para maquillarse con buena iluminación.

Juli Poggio

Sobre la superficie se ven organizadores transparentes con labiales, perfumes y brochas, mientras que un pequeño espejo también con luces suma practicidad para poder trasladarlo de un sitio a otro. Uno de los detalles más llamativos del camarín de Juli Poggio es el sistema de organización interior de los cajones.

Al abrirlos, se observa que sus productos beauty se encuentran perfectamente ordenados en compartimentos: bases, polvos compactos, correctores, rubores, delineadores y máscaras de pestañas, todos separados para encontrarlos fácilmente y sin perder tiempo a la hora de maquillarse. El camarín, además, cuenta con un mueble vitrina iluminado donde exhibe carteras y accesorios en tonos claros. Este armario funciona tanto para almacenar sus complementos de valor como también para ambientar.

Así es el camarín de Juli Poggio

Estante circular y vitrina moderna: la clave de Juli Poggio para mantener la organización en su camarín

A su lado, se puede ver que hay un estante circular abierto que guarda más bolsos y objetos personales. En otra pared del camarín de Juli Poggio se ubica una cómoda blanca sobre la que descansan perfumes, velas y pequeños objetos decorativos. Sobre ella, dos cuadros en tonos rosa con relieves abstractos aportan calidez al lugar y frente a ese sector se ve un sillón curvo tapizado en color claro, que suma un aire moderno y confortable. Una tendencia en sillones que varias celebrities sumaron a sus hogares.

La habitación se completa con una iluminación cálida, cortinas verticales y un aire acondicionado, creando así una sala cómoda y elegante donde la bailarina puede prepararse antes de eventos, producciones o salidas. En resumen, el rincón que pensó y realizó Juli Poggio en su departamento refleja una estética prolija, luminosa y muy alineada su impronta personal. Un lujoso camarín que posee estilo moderno y se destaca por su tocador funcional y su impactante vitrina con accesorios.