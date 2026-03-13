Lejos de la televisión y el teatro, el nuevo negocio de Juli Poggio que la convierte en un ícono infantil

Juli Poggio, lejos de la televisión y el teatro, sorprendió al anunciar su nuevo negocio que la convierte en un ícono infantil. La actriz presentó un proyecto que busca conectar con un público joven y que abre una etapa distinta en su carrera artística. La iniciativa se perfila como un desafío creativo que combina entretenimiento y educación.

Juli Poggio sorprendió con un nuevo negocio pensado que la volvería ícono infantil

Juli Poggio dio a conocer un emprendimiento que la aleja de los escenarios y la posiciona como referente para las infancias. Con esta iniciativa, la artista se adentra en un nuevo rubro que combina creatividad y cercanía con un público que la sigue con entusiasmo. El proyecto se instala como una propuesta innovadora dentro de su trayectoria.

Juli Poggio

Durante una transmisión en vivo junto a Martín Cirio y Daniela Celis, la actriz contó que está trabajando en la creación de una librería dedicada exclusivamente a cuentos para niños. Con esta iniciativa, busca abrirse camino en un espacio distinto al que la hizo conocida, pero que responde a la relación cercana que mantiene con sus seguidores.

"Se viene un nuevo rubro: librería", comentó Juli Poggio en el stream. La propuesta se presenta como un emprendimiento pensado para un público específico, con historias diseñadas para acompañar a los más chicos en sus primeras lecturas. Además, explicó que este era un spoiler de todo lo que está preparando.

Aunque aún no puede dar demasiados detalles, se trata de un reto que la entusiasma. “Está ahí el proyecto. No puedo contar mucho, pero la verdad es que es un reto muy lindo. Me pasa mucho que me siguen mucho las nenas chiquitas y las preadolescentes, entonces es re mi público y se me da natural. Me encanta poder hacer cosas para esas edades”, señaló durante la charla.

El nuevo proyecto de Juli Poggio llega tras una excelente temporada en Villa Carlos Paz

En los últimos meses, Juli Poggio vivió un verano intenso en Villa Carlos Paz, donde formó parte de una obra encabezada por Pedro Alfonso. La actriz se sumó al elenco y consolidó su presencia en la temporada teatral cordobesa. Su participación fue destacada dentro de una propuesta que reunió humor, música y entretenimiento.

Juli Poggio

Durante la temporada, la influencer expresó que la experiencia le permitió crecer profesionalmente y también conectarse con sus compañeros de elenco. Además, comentó que es una persona que piensa mucho en el otro, lo que le ayudó a integrarse rápidamente al grupo y disfrutar de cada función. El trabajo en equipo fue uno de los aspectos que más valoró de su paso por la obra.

La temporada teatral se convirtió en un momento clave para Juli Poggio, quien combinó su carrera en televisión con la experiencia sobre las tablas. Su participación en la obra de Pedro Alfonso le permitió sumar un nuevo desafío, mientras prepara su nuevo negocio. La reacción de sus seguidores fue inmediata, con mensajes de apoyo y expectativa por conocer más detalles del emprendimiento.

Juli Poggio

Lejos de los escenarios y las cámaras, Juli Poggio apuesta por un negocio que la conecta con un público que la sigue con entusiasmo y que encuentra en ella una figura cercana. Su nuevo emprendimiento se perfila como una propuesta que combina entretenimiento, educación y creatividad, y que la posiciona en un rol diferente.

VDV